Xbox Partner Preview: fecha y hora del evento con los anuncios de fin de año

El año pasado, Microsoft reveló 14 juegos en el Xbox Partner Preview que se celebró en octubre. Sin embargo, este año pasó octubre y no se conocieron anuncios de juegos de terceros que llegarán a las consolas y ecosistema de Xbox. No obstante, cuando algunos pensaban que este año ya no habría evento, hoy conocimos cuándo y a qué hora será el Xbox Partner Preview del 2025.

¿Cuándo es el Xbox Partner Preview del 2025?

Todos los juegos que se presenten en el Xbox Partner Preview 2025 serán Xbox Play Anywhere.

La transmisión del Xbox Partner Preview del 2025 iniciará el jueves 20 de noviembre a la 1:00 PM, hora de Colombia.

Hora de inicio del Xbox Partner Preview en otros países de habla hispana:

México: 12:00 PM

12:00 PM Argentina: 3:00 PM

3:00 PM Venezuela: 2:00 PM

2:00 PM España: 7:00 PM (Hora peninsular, CET)

¿Dónde ver la transmisión del Xbox Partner Preview 2025?

El evento digital se podrá ver a través de los canales oficiales de Xbox en las diferentes redes sociales. Además de las cuentas regionales que la marca tiene en diferentes territorios.

¿Qué juegos serán anunciados?

Gracias al tráiler sabemos que durante el Xbox Partner Preview conoceremos adelantos y vistazos de 007 First Light de IO Interactive, el juego de fantasía oscura Tides of Annihilation —del cual se confirmó que tendrá un adelanto de jugabilidad y la nueva aventura de horror Reanimal, juego del creador de Little Nightmares. Adicionalmente, el show presentará otras revelaciones inéditas de desarrolladores como Eclipse Glow Games, THQ Nordic y se esperan anuncios específicos de otros desarrolladores y sus juegos, los cuales algunos se integrarán directamente al catálogo de Game Pass.

Este será uno de los últimos eventos del año en el que veremos anuncios de videojuegos, el otro es la gala de los The Game Awards 2025. Si quieren conocer los nominados de este año, recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fuente: Xbox Wire