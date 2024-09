Xbox pudo tener Destiny y Guitar Hero como exclusivos pero no quiso. La cabeza de Xbox no se arrepiente

El jefe de Xbox, Phil Spencer, afirmó que no se arrepiente de no haber convertido a Destiny y Guitar Hero en exclusivos de la plataforma, a pesar de que esas decisiones probablemente fueron malas viéndolo en retrospectiva.

Durante una entrevista en PAX West llamada Story Time with Phil Spencer, el ejecutivo, ahora director de Microsoft Gaming, compartió algunas de las oportunidades que dejó pasar Microsoft respecto a juegos que pudieron haber sido exclusivos de Xbox.

Spencer mencionó que tuvo «emociones encontradas» en torno a Destiny, reflexionando sobre la relación que tuvo con Bungie cuando aún era parte de Microsoft. Explicó que aunque Microsoft no firmó un acuerdo para hacer exclusivo a Destiny, observa el crecimiento del juego como un «viaje realmente interesante».

Spencer continuó comentando que no conectó de inmediato con el primer Destiny cuando salió, explicando: «No soy un gran jugador de PvP; si alguien mira mi historial de jugador, no es mucho lo que hago, y estaba un poco preocupado de que me lanzaran a un mundo PvP». Sin embargo, cuando salió la expansión House of Wolves, Spencer finalmente encontró su lugar en el juego.

Otro título que Spencer y Xbox no aprovecharon fue el Guitar Hero original. Alex Rigopulos presentó la idea de un juego con guitarras de plástico que se conectarían a las consolas, pero Spencer recuerda haber dudado de la viabilidad del proyecto. Sin embargo, al final Guitar Hero se convirtió en un éxito rotundo, cambiando la forma en que se jugaban los juegos de música y aunque hoy en día, este género se ha ido al olvido, vale la pena recordar la revolución que trajo este título que curiosamente, también publicó Activision.

A pesar del éxito que ambas series han tenido, Spencer afirmó que no se arrepiente de las decisiones que tomó, aunque con el tiempo esas elecciones puedan ser difíciles de justificar. “Tengo muchas de esas, he tomado algunas de las peores decisiones en cuanto a juegos”, también agregó: «No soy una persona que vive con arrepentimientos. Quizás eso sea un defecto mío. Dejé pasar tantos juegos que podría mirar atrás y molestarme, pero trato de mirar hacia adelante y ser positivo sobre las cosas que estamos haciendo”.

Es cierto que ser la cabeza que lidera la visión de una organización y sobre todo, en la selección de material que puede valorizar la marca, mas de una vez cometerá errores, algunos más visibles que otros. Sin embargo, ¿crees que estos juegos habrían tenido el mismo éxito que tuvieron si hubiesen sido exclusivos de una sola plataforma?

