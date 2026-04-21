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Xbox se arrepiente de aumentar el precio de Game Pass Ultimate y reduce mucho su costo, esto es lo que cuesta ahora en Colombia

Ahora sí, un gangazo.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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En octubre de 2025, cuando creíamos que la imagen de Xbox no podía ser más negativa, se hundieron aún más anunciando el aumento de precios de todos los niveles del servicio por suscripción Game Pass. La noticia no cayó nada bien en una comunidad de jugadores que ya estaba irritada por las cancelaciones de juegos y el cierre de estudios. Eso causó un boicot y cancelación en masa de suscripciones, especialmente del ridículamente alto nivel Ultimate.

Se demoraron varios meses, pero Xbox por fin se dio cuenta que había cometido un terrible error. Hace una semanas, la nueva CEO Asha Sharma habló sobre el alto precio del servicio y dijo que estaban planeando tomar acciones… y resultó ser verdad. Anunciaron una considerable reducción al precio de Xbox Game Pass Ultimate y Game Pass PC en todas las regiones.

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Eso sí, anunciaron que los nuevos juegos de Call of Duty dejarán de unirse a Game Pass en su lanzamiento y no llegarán hasta un año después.

Esta es la tabla para Colombia con los nuevos precios, el que les habían puesto en octubre del año pasado y el que tenían antes de todo este caos.

Xbox Game PassPrecio antes de octubre 2025Precio en octubre de 2025 Nuevo precio
Essential (Core)19.900 pesos29.900 pesosSin cambios
Premium39.900 pesosSin cambios
PC26.900 pesos49.900 pesos41.900 pesos
Ultimate42.900 pesos80.900 pesos49.900 pesos

Aunque la reducción de precio de Game Pass PC no es muy notable, la de Game Pass Ultimate si lo es. De acuerdo al comunicado oficial de Xbox, este cambio responde a los comentarios que han recibido y si es así entonces nos alegra mucho que estén escuchando a los fans, pero lo más probable es que en verdad se asustaron al ver la cantidad de suscripciones canceladas y que el lanzamiento del criticado Call of Duty: Black Ops 7 en el servicio no hizo mucha diferencia.

Asha Sharma

A diferencia del Plan Premium, que solo incluye juegos que tienen más de un año desde su lanzamiento, Game Pass Ultimate y PC incluyen algunos juegos desde el mismo día de su lanzamiento, acceso a servicios como Club de Fortnite y a las bibliotecas de EA Play y Ubisoft+ Classics.

No podemos negar que este es un paso en la dirección correcta. Esperamos que Xbox siga por este camino protegiendo a los empleados de sus estudios para comenzar a recuperar la confianza de los jugadores. Sin embargo, sentimos que muchos reaccionarán enojados tras saber que no tendrán nuevos Call of Duty en el servicio sino que tendrán que pagar por ellos por separado.

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