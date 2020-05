Xbox Series X: estos son algunos juegos que llegarán a la consola

Hace un par de días, Microsoft anunció que informará mensualmente a los jugadores sobre las características y juegos de Xbox Series X por medio de un nuevo segmento: Xbox 20/20. El primer episodio se celebraría el jueves 7 de mayo, dentro del marco de Inside Xbox.

Tal como prometió, Microsoft cumplió dedicando casi una hora a exhibir algunos de los títulos que debutarán en la próxima generación de consolas de Microsoft y la actual. Cabe recordar que la gran mayoría de los juegos de Xbox One serán retrocompatibles en Xbox Series X.

Sin más preámbulos, den un vistazo a algunos juegos que podrán jugar en Xbox Series X.

Bright Memory: Infinite

Desarrollado por FYQD-Studio, Bright Memory: Infinite se ambientará en una metrópolis futurista del año 2036. La historia girará alrededor de Shelia, miembro de la Organización de Investigación de Ciencia Supernatural (SRO), que es enviada a investigar la apertura de agujeros de gusano en diferentes partes del mundo y descubrir la causa del fenómeno.

Además de disfrutar la trama, los jugadores participarán en combates frenéticos en los que podrán utilizar ‘parkour’ y combinar diferentes habilidades para crear su propio estilo de combate. Estos poderes no solo servirán para el combate, sino para resolver rompecabezas.

Bright Memory: Infinite será un juego de lanzamiento de Xbox Series X.

DiRT 5

De la mano de Codemasters, DiRT 5 supondrá un gran cambio con respecto al superrealista Dirt Rally 2.0. Algunas novedades consistirán en Carrera, un extenso modo historia; el ahora infaltable modo fotografía; y una gran variedad de modos multijugador, tanto en línea como locales. No menos importante, el título tendrá un amplio apartado de personalización mecánica y estética que permitirán que los jugadores se expresen de forma única.

DiRT 5 debutará en Xbox One y Xbox Series X en octubre de 2020.

Scorn

¿Recuerdan Scorn, el juego basado en las obras de H. R. Giger anunciado en 2016? Tras cuatro años sin noticias, Ebb Software aprovechó el marco del último episodio de Inside Xbox para anunciar que su FPS ambientado en un mundo de pesadilla llegará a Xbox Series X.

CHORUS

Desarrollado y distribuido por Deep Silver, CHORUS será una historia de redención que pondrá a los jugadores en los zapatos de la piloto Nara y su nave Forsaken. Aunque muy diferentes, ambos protagonistas comparten pasados oscuros que preferirían dejar atrás. Sin embargo, de ellos dependerá detener al culto conocido como el Círculo y sus planes de adoctrinamiento.

En lo que respecta a jugabilidad, los jugadores podrán participar en frenéticas batallas espaciales. Usando las habilidades de Forsaken, tales como teletransportación y telequinesis, los jugadores podrán acabar con hordas de enemigos en su lucha para salvar el universo.

Chorus llegará a Xbox One y Xbox Series X en 2021.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

¡Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 también llegará a Xbox Series X! Secuela del aclamado RPG de 2004, este título pondrá a los jugadores en la piel de un vampiro. A lo largo de una compleja trama de lucha de poderes, conocerán personajes y facciones del mundo de la oscuridad. No menos importante, sus decisiones afectarán el desarrollo de la historia.

Call of the Sea

Esta aventura en primera persona pondrá a los jugadores en los zapatos de Norah, una mujer que sigue el rastro de su esposo desaparecido. Su investigación la lleva a una isla del Pacífico Sur, llena de misterios esperando a ser descubiertos. Sin embargo, más allá de las aventuras y rompecabezas que los jugadores encontrarán, esta será una historia de autodescubrimiento.

Call of the Sea llegará a Xbox One, Xbox Series X y PC a finales de 2020.

The Ascent

The Ascent es un RPG de acción isométrico ambientado en un mundo ‘cyberpunk’. La historia comienza con el colapso del Grupo Ascent, lo cual provoca caos a nivel global. No pasa mucho tiempo antes de que el planeta de Veles vuelva a ser regido por la ley del más fuerte. Para sobrevivir, los jugadores necesitarán destreza y muchas armas. El trabajo en equipo tampoco estará de más. Al fin y al cabo, podrá jugarse en solitario o acompañado de otros jugadores.

The Ascent llegará a Xbox One y Xbox Series X a finales de 2020.

The Medium

Al igual que Layers of Fear y Blair Witch, The Medium será otro survival horror psicológico en primera persona. La historia girará alrededor de Marianne, una medium que termina en un hotel en Krakow tras ser atormentada por visiones de los terribles sucesos ocurridos en ese lugar. Con sus poderes, Marianne será la única capaz de resolver un terrible crimen olvidado.

Además de su impresionante presentación, este título contará con los talentos musicales Akira Yamaoka, reconocido por componer la banda sonora de los primeros cuatro Silent Hill.

The Medium llegará a Xbox Series X a finales de 2020.

Scarlet Nexus

Ambientado en un futuro distópico, Scarlet Nexus pondrá a los jugadores en los zapatos del psiónico Yuito Sumeragi. Como miembro de la OSF —fuerza dedicada a la exterminación de los Otros, mutantes provenientes del espacio que devoran humanos—, Yuito deberá explorar y proteger la ciudad futurista de Nueva Himuka. Por fortuna, el protagonista tendrá acceso a múltiples habilidades telequinéticas que le permitirán despachar enemigos con facilidad.

Scarlet Nexus llegará a Xbox One y Xbox Series X.

Second Extinction

Desarrollado por Systemic Reaction, Second Extinction será un FPS ambientado en una Tierra que ha vuelto a ser dominada por los dinosaurios. Aunque podrá jugarse en solitario, lo más recomendable ir acompañado de otros dos jugadores. Al fin y al cabo, harán frente a hordas de dinosaurios mutantes con diferentes comportamientos y habilidades únicas.

A medida que los jugadores completen misiones, podrán obtener nuevas armas y equipamiento con el cual superar misiones más difíciles. Systemic Reactions también ha dado a conocer que el juego recibirá constante soporte en la forma de eventos y nuevos contenidos.

Second Extinction llegará a Xbox Series X.

Yakuza: Like a Dragon

¡Los usuarios de Xbox One y Xbox Series X también podrán disfrutar de la próxima entrega de Yakuza! En esta ocasión, un nuevo protagonista toma las riendas de la serie: Ichiban Kasuga.

Además de la historia completamente nueva, Yakuza: Like a Dragon se distinguirá de sus predecesores por ser un RPG por turnos al mejor estilo de Dragon Quest.

Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft aprovechó la última edición de Inside Xbox para presentar el primer video de jugabilidad del ya anunciado Assassin’s Creed Valhalla. Aunque no es mucho, el adelanto deja ver cómo lucirá el juego y algunas de sus mecánicas. En lo que respecta al combate, Eivor no solo podrá utilizar armas en ambas manos y emplear arcos: también podrá lanzar hachas.

Assassin’s Creed Valhalla llegará a Xbox One y Xbox Series X a finales de 2020.

¿Cuál es el título que más estás esperando? ¡Menciónalo en los comentarios!