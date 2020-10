Actualización (23/10/2020 a las 7:03 PM)

GamerFocus recuperó un pantallazo de una publicación borrada de Smile Games. Por medio de esta, el local ubicado en Colombia anunció la llegada anticipada de diez unidades de Xbox Series X. Adicionalmente, un usuario en Facebook —cuya identidad hemos decidido mantener anónima— anunció que recibió una de las diez consolas de la tienda colombiana.

Por medio de esta imagen, Smile Games apuntó a la venta anticipada de diez Xbox Series X en Colombia.

Este es uno de los compradores que se vio beneficiado por la venta anticipada de Xbox Series X, por parte de Smile Games en Colombia.

Nota original (23/10/2020 a las 6:27 PM)

Con el anuncio del precio y fecha de lanzamiento de Xbox Series X/S, muchos jugadores han roto su alcancía y han preparado sus reservas de la próxima consola de Microsoft. Sin embargo, incluso aquellos que no tienen que preocuparse por el elevado precio del ‘hardware’ de nueva generación deben esperar a la fecha de lanzamiento designada: 10 de noviembre.

Sin embargo, parece que la tienda colombiana Smile Games no captó el memo. Además de hacer un ‘unboxing’ de la consola —el video original fue borrado, pero el usuario de reddit jpslayer67 lo resubió en los foros—, el local puso a la venta diez unidades de la plataforma de siguiente generación. Según el video, estas son para clientes especiales de Smile Games.

¿Por qué una tienda en Colombia está vendiendo anticipadamente unidades de Xbox Series X?

Además de mostrar los contenidos con los que llegará la consola de Microsoft, el ‘unboxing’ da a conocer que ocho de las diez consolas ya han sido reservadas. También revela que el local tuvo que pagar más que los almacenes de cadena para obtenerlas anticipadamente. Según el usuario jpslayer67, que reside en Colombia, la tienda sumó $40 dólares extra sobre los $2.499.900 pesos colombianos que cuesta Xbox Series X a la hora de venderla.

Cabe aclarar que Smile Games no es un proveedor autorizado de Microsoft. Por un lado, esto significa que no tiene que apegarse a las reglas impuestas a las tiendas oficiales. Por otro lado, no extrañaría que Microsoft decidiera tomar acciones legales contra el local colombiano. Bien podría ser la razón por la cual el ‘unboxing’ fue eliminado de redes sociales.

Para leer todo sobre la consola de Microsoft, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: reddit