Xbox Summer Fest nos permitirá probar gratis más de 60 juegos

Xbox se ha unido al Summer Games Fest, el evento digital organizado por Geoff Keighley que pretende reemplazar la experiencia de visitar un evento como el E3. El resultado será el Xbox Summer Fest, el cual se llevará a cabo entre el martes 21 de julio de 2020 y el lunes 27 del mismo mes.

¿En qué consistirá el Xbox Summer Fest? Este será un evento que nos permitirá jugar por tiempo limitado las demos de más de 60 juegos directamente desde nuestras consolas Xbox One y Xbox One X. Cuando comience, veremos una sección especial en el menú principal de la consola que nos permitirá acceder a todas las demos.

Estas no serán demos ‘normales’ como las que podemos probar de títulos que ya están a la venta. Estas pertenecerán a títulos no lanzados y probablemente serán diferentes a lo que veremos en la versión final del juego.

Entre las demos participantes podremos encontrar la remasterización de Destroy All Humans, el juego de disparos y ritmo Hellpoint, el adorable SkateBird, Haven, The Vale: Shadow of the Crown, Raji: An Ancient Epic, Welcome to Elk y el RPG colombiano Cris Tales.

Conoceremos la lista completa de juegos participantes cuando se acerque el 21 de julio.

Fuente: Xbox