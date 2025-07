Xbox también «mató» el nuevo juego de disparos de John y Brenda Romero, rumores dicen que su estudio pudo haber cerrado

Durante la horrible ola de despidos de Microsoft y Xbox del 2 de julio también nos enteramos de las cancelaciones de juegos como Everwild de Rare, el nuevo Perfect Dark y el MMO en el que estaban trabajando los desarrolladores de The Elder Scrolls Online. Pero no solo se vieron afectados los juegos de sus propios estudios, sino los de terceros. Nos llegó la noticia que el juego de disparos en primera persona que estaba haciendo Romero Games —el estudio del legendario diseñador de Doom John Romero y su igualmente legendaria esposa Brenda Romero— también fue cancelado porque por órdenes de Xbox, Bethesda les retiró el financiamiento.

De acuerdo a un comunicado publicado en la cuenta oficial del estudio en BlueSky, un distribuidor no nombrado (aunque más tarde descubrimos que era Bethesda) retiró los planes de financiar el juego de Romero Games junto a otros proyectos no anunciados de otros estudios. Esto no tuvo nada que ver con los juegos en sí, sino que fue una decisión de directivos en altos cargos, por lo que escapó del control de los desarrolladores. El texto continúa alabando la labor del equipo y dicen que están evaluando los pasos a seguir.

Poco después, el artista Christopher Redl confirmó en su cuenta de Twitter que la cancelación del juego estaba relacionada con los despidos en Xbox y que él mismo se había quedado sin su trabajo en Romero Games.

Las cosas ya eran bastante malas y ojalá hubieran parado ahí, pero todo parece haber empeorado. El sitio web VGC reporta que, de acuerdo a otro empleado de Romero Games que estaba trabajando en ese juego, el estudio habría cerrado por culpa del retiro del financiamiento de Xbox y todos se quedaron sin trabajo. Este sitio no incluye la fuente de esta información así que no podemos confirmar que sea cierto. Esperamos que no.