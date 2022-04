Xbox y Bethesda tendrán una presentación especial en junio

Si bien no habrá E3 2022 aún tras la contemplación de un evento exclusivamente digital —posteriormente cancelado–, Microsoft tiene anuncios para dar en junio. ‘Xbox and Bethesda Games Showcase’ es una presentación especial que tendrá lugar el próximo 12 de junio a las 10:00 am horario Pacífico y 1:00 pm horario Este (12:00 pm Colombia).

El público interesado podrá sintonizar las plataformas de Xbox en Twitch and YouTube para no perder un solo detalle.

Curiosamente no será solo Xbox y Bethesda los estudios que muestren sus últimos anuncios para Xbox One, Xbox Series X/S y PC durante la presentación. Microsoft ha confirmado que estudios aliados tendrán su espacio. Como es costumbre en las conferencias de E3, compañías como Activision, Ubisoft, EA o Capcom aprovechan estos espacios de plataformas grandes para dar a conocer sus propuestas.

Así mismo, compañías independientes tendrán su lugar y las nuevas adiciones para el servicio por suscripción Xbox Game Pass no faltarán. Curiosamente, la fecha elegida es muy cercana a la presentación digital que tuvo lugar en E3 2021 el pasado 13 de junio. No hay E3 este año, ni presencial ni digital, pero Microsoft no quiere que ese «sentimiento festivo» que une a la industria quede en el olvido en 2022.

Estaremos al tanto de anuncios sobre presentaciones similares por parte de Sony y Nintendo.

Fuente: Microsoft