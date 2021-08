El estudio alemán TinyRoar, que ha trabajado en juegos como Bomb Bots Arena y el infame Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry, ha anunciado un nuevo juego. Se trata de XEL, una llamativa aventura en un mundo futurista que está claramente inspirada en los clásicos juegos de The Legend of Zelda.

En XEL controlaremos a una joven llamada Reid. Ella pierde la memoria tras quedar varada en un mundo extraño en el que el paso del tiempo no sigue las reglas tradicionales. Igual que en juegos de Zelda como A Link to the Past y Link’s Awakening (cuya reseña del ‘remake’ pueden leer aquí), exploraremos el mapa derrotando enemigos, resolviendo acertijos y encontrando secretos.

Obviamente, no van a faltar los calabozos. Algunos de los objetos y armas que encontraremos en ellos incluso nos permitirán alterar el tiempo y el espacio. Resolver el misterio sobre la pérdida de memoria de Reid y descubrir la intrigante historia del planeta en que se encuentra serán algunos de los principales atractivos del juego.

XEL será lanzado para PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC (mediante Steam). Todavía no tiene una fecha de lanzamiento específica, pero supimos que el estudio TinyRoar planea tenerlo listo el segundo trimestre de 2022.

Fuentes: comunicado de prensa de Assemble Entertainment, canal de YouTube