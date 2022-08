Xenoblade Chronicles 3 – Reseña

Monolith Soft es uno de los subsidiarios de Nintendo más importantes en la actualidad. El estudio ha logrado crear un consistente catálogo de juegos en consolas Nintendo, siempre caracterizado por su calidad de desarrollo. Incluso se le ha permitido colaborar en grandes propiedades intelectuales de Nintendo como The Legend of Zelda (Skyward Sword, Breath of the Wild). Y continuar expandiendo el universo de su propia franquicia popular con Xenoblade Chronicles 3.

Este es el cuarto juego de Xenoblade Chronicles en 12 años. Para nada un mal registro del RPG de acción con amplios escenarios explorables, que sorprendió al mundo cuando salió por primera vez en Wii. Esa primera entrega posteriormente sería adaptada a New 3DS y Switch (Definitive Edition), mas cada sucesor optó por una dirección e historias diferentes. El factor común entre los juegos de Wii, Wii U y Switch, han sido sus mundos de juego de amplias vistas impactados por gigantes.

Noah y Mio, encargados de despedir con su música a los colegas del mundo físico y unidos por el destino.

Dos bandos, un solo equipo

Xenoblade Chronicles 3 tiene lugar en el mundo de Aoinios, compuesto por dos naciones opuestas: Keves y Agnus. Estas naciones viven en constante conflicto y todos los habitantes artificiales –e inteligentes– de Aoinios son criados como soldados para la guerra desde su nacimiento. Cada uno tiene un límite de vida de 10 años o términos, como se denomina a cada año en Aoinios. Pasado este tiempo se desvanecen como polvo en el aire.

Los seis personajes principales de Xenoblade Chronicles 3 hacen parte de Keves y Agnus, tres por cada facción. Por el lado de Keves encontramos a Noah, Eunie y Lanz; mientras que de Agnus controlamos a Mio, Taion y Sena. Estos dos grupos enemigos se ven forzados a formar alianza y escapar de sus naciones, pues los hogares de ambos bandos ahora los persiguen como traidores.

Cada uno cumple el arquetipo de un juego de rol y tiene su personalidad definida, pero lo que sorprende de Xenoblade Chronicles 3 es lo maduro que puede llegar a ser para un juego con la marca impresa de Nintendo. No nos malentiendan, la Gran N ya ha tratado temas serios en el pasado con sus Fire Emblem, The Legend of Zelda o Famicom Detective Club. Tampoco un juego familiar de Nintendo es algo malo –todo lo contrario–, pero ver que la compañía asimila nuevamente temas políticos y las consecuencias de la guerra es apreciable.

Square Enix ya había puesto su cuota sobre el tema en Switch con el gran Triangle Strategy, también distribuido por Nintendo. Con Xenoblade Chronicles 3, el RPG de acción examina directamente cómo este equipo de fugitivos debe dejar sus creencias «religiosas y políticas» para sobrevivir en un salvaje mundo de biomáquinas.

Exploración interrumpida

El juego invita a explorar el mundo de Aoinios desde el principio y los jugadores solo tienen algunos límites invisibles que se lo impiden. La vastedad de sus paisajes y la abundancia de enemigos regados por el mapa hacen de esta una tarea no tan fluida como debería. No son mundos abiertos, aunque los juegos de Xenoblade Chronicles siempre se han caracterizado por sus escenarios extensos libremente explorables.

Recolectar recursos en el mapa es una acción orgánica de este tipo de títulos, mientras que en Xenoblade Chronicles 3 se resume en «reunir luces», dada la apariencia de los materiales y el poco contacto visual con los mismos. Además de estos campos de fauna silvestre encontramos las ‘Colonias’, donde los personajes pueden comprar objetos, conocer residentes, cocinar –en los puntos de descanso cercanos–, potenciar habilidades con gemas y aceptar nuevas misiones.

Las batallas son el punto debatible de la exploración y siendo parte del género, absolutamente inevitables. Por supuesto, siempre puedes huir de los enemigos, pero esa no es forma de progresar. El jugador controla a los seis protagonistas distribuidos en roles como atacantes, defensores y sanadores. Otros luchadores rotativos son posibles de agregar en una posición adicional. Todas las batallas ocurren sin cortes sobre el campo de juego, hasta agregando enemigos en el transcurso de la misma si hay criaturas transeúntes que se interesen.

Uróboros

Mientras controlas un personaje intercambiable los demás luchan de forma automática. Los ataques básicos de todo el equipo son igualmente automáticos y de una ejecución terriblemente lenta. Así que nuestro énfasis como jugadores es ejecutar las ‘Artes’ con un botón dedicado, que vienen siendo como las magias. Nuestro objetivo es formar combos para desestabilizar al enemigo, debilitarlo y ejecutar golpes letales y ataques encadenados con daños descomunales.

Gracias a la tempranamente desbloqueable función de Uróboros, obtenemos la habilidad de fusionar dos personajes temporalmente en un entidad poderosa. Dicha acción potencia sus habilidades y estas cambian según el miembro líder, pues solo uno de los fusionados puede controlar el Uróboros. Según el líder, así mismo son las mecánicas de poder, árbol de habilidades y niveles de batalla.

Reseña en desarrollo.