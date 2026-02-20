Videojuegos

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition para Switch 2 ya está disponible como una mejora paga

Skells en Switch 2.

Xenoblade Chronicles X estuvo durante un largo tiempo como exclusivo de Wii U, donde tristemente se perdió en el olvido de la subestimada consola, hasta su regreso en 2025 para Nintendo Switch con una edición definitiva. Esto ocurrió antes del lanzamiento de Switch 2 y aunque el juego se defiende muy bien en la primera consola híbrida, muchos se quedaron esperando la mejora de rendimiento para la nueva consola. Así sin mayor anticipación, Nintendo no solo anunció aquella misma actualización, sino que ya está disponible para usuarios de Switch 2.

La mejora de pago tiene un precio de $5 USD, y si aún no tienes una copia del juego, puedes comprar la versión para Switch 2 por $65 USD. En Switch cuesta $60 USD, por lo que no hay descuento alguno. Esta versión mejorada de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition para Switch 2 admite una resolución de 4K en modo ‘dock’ y una velocidad de fotogramas más fluida que puede alcanzar los 60 fps, lo que implica que los valores reales de fps varian durante el juego.

Los juegos de Xenoblade Chronicles son una serie de RPG que se definen por su combate en tiempo real, su ambientación de ciencia ficción fantástica y sus enormes mundos abiertos. Xenoblade Chronicles X se distingue de los demás juegos de la serie por sus ‘mechas’, que los jugadores pueden usar para luchar y volar por el mundo. En nuestra reseña de la versión para Switch, concluimos que:

«Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition es prácticamente el mundo abierto de acción y RPG más ambicioso que pudo generar Wii U, gracias a la mágica ciencia de Monolith Soft. Vemos trasladado ese mismo aura de encanto a la versión definitiva de Switch, con un modo portable gráficamente mejorado en comparación a su predecesor, o donde más se aprecia. La capacidad de explorar Mira sin mayores limitaciones, mas que el nivel de las criaturas a encontrarse, hace que desbloquear los Skells eleve todavía más el estatus en el que se encuentra este Xenoblade. No es parte de la trilogía, pero en realidad es el mejor Xenoblade Chronicles que ha dado la franquicia, sin temor a equivocarnos».

