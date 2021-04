El evento Leyendas de Luminalia X llegará a Pokémon GO y gracias a esto vamos a encontrar Pokémon de tipos Dragón y Hada descubiertos en la región de Kalos, inclyendo al legendario Xerneas (más adelante tendremos también a Yveltal).

Esto es todo lo que tienen que saber al respecto.

¿Cuándo comenzara el evento Leyendas de Luminalia X en Pokémon GO?

Podremos disfrutarlo desde el martes 4 de mayo de 2021 a las 10:00 a.m. (hora de Colombia) hasta las 8:00 p.m. del lunes 17 del mismo mes.

¿Cómo atrapar a Xerneas y los nuevos Pokémon en Pokémon GO?

Podemos encontrar a Xerneas en las incursiones de cinco estrellas. Por su parte, podremos encontrar a Spritzee, Swirlix y Goomy de forma salvaje. Los dos primeros aparecerán con más frecuencia junto a otros Pokémon de tipo Dragón y Hada, como Dratini, Ralts, Bagon y Cottonee.

También podemos completar la Investigación temporal exclusiva del evento para encontrar a Spritzee, Swirlix y otros tipo Hada junto a recompensas como el nuevo Módulo Cebo Lluvioso. Estos Pokémon también aparecerán en huevos de 7 km junto a Cleffa, Igglybuff, Azurill y Gible.

Spritzee

Otras características del evento son las siguientes

Los Pokémon tipo Psíquico, Dragón y Hada aparecerán en incursiones.

Podemos encontrar a Ponyta de Galar gracias a las tareas de mapeo de realidad aumentada exclusivas del evento

Dragonite y Salamence podrán aprender ciertos ataques especiales. Podemos evolucionar a Dragonair o usar una MT de ataque cargado con Dragonite para que aprenda Cometa Draco. Podemos hacer lo mismo con Salamence para que aprenda Enfado.

¿Qué son los Módulos Cebo Lluvioso en Pokémon GO?

Estos Módulo Cebo, que aparecerán por primera vez en el evento Leyendas de Luminalia X de Pokémon GO, atraerán Pokémon a los que le guste la lluvia (tipo Agua, Bicho y Eléctrico). Si estamos cerca de una Poképarada con un Módulo Cebo Lluvioso activo, podremos evolucionar a Sliggoo (la evolución de Goomy) en un Goodra. También podremos evolucionar a Sliggoo cuando el tiempo dentro del juego sea lluvioso.

El reto de los Pokémon tipo Hada

Desde el martes 4 de mayo de 2021 a las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del día 11 del mismo mes vamos a trabajar con Entrenadores de todo el mundo para atrapar 500 millones de Pokémon de tipo Hada. Si lo logramos, conseguiremos las siguientes bonus:

Lo que quede del evento, habrá un bonus de triple de PX por captura.

Pancham llegará por primera vez a Pokémon GO en las incursiones durante lo que quede de evento Leyendas de Luminalia X

Podremos encontrar un Ponyta de Galar variocolor (shiny).

¿Dónde está Yveltal?

Cuando el evento termine, comenzara Leyendas de Luminalia Y en Pokémon GO que tendrá el debut de este legendario en el juego.

No olviden que Pokémon GO también está celebrando la llegada de New Pokémon Snap con un evento especial.

Fuente: sitio web oficial del juego