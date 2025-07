Ya está disponible la banda sonora de Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon en Spotify otras plataformas

Con motivo del reciente lanzamiento de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, Atlus y SEGA han compartido la banda sonora de la secuela del título original lanzado en el 2009. Cabe resaltar que no es descabellado volver a ver pronto a Raidou Kuzunoha XIV. Ya que, en septiembre del 2024, la desarrolladora japonesa actualizó Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remastered. Pero esta actualización contenía logros de Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army; antes de incluso ser anunciada la reciente remasterización.

Sin embargo, la descripción de los logros que fueron cargados por error a SMT III sugieren que este no será el único juego de este spin off en ser lanzado. Ya que, los otros logros pertenecen a actividades del juego Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon lanzado en el 2009 para PS2 en nuestra región. Así que, ahora que ya fue anunciado y lanzada la remasterización del primer juego, es solo cuestión de tiempo para conocer cuándo saldrá el posible «Raidou Remastered: The Mistery of King Abaddon«.

¿Cuál es la historia de Shin Megami Tensei: Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon?

La secuela comienza cuando Akane Narita —hija del ministro de finanzas— busca al protagonista para encargarle la búsqueda de un hombre llamado “Dahn”. Raidou pronto descubre que su objetivo está involucrado en extraños casos en los que los habitantes de la Capital han sido privados de su suerte. El rastro lo lleva a la aldea Tsukigata, donde conoce a Geirin Kuzunoha XVII —uno de los grandes invocadores del clan— y su aprendiz: Nagi.

Con la ayuda de Geirin y Nagi, Raidou descubre que Dahn es un miembro del clan Tsukigata y hermano mayor de Akane. ¿Cuál es su objetivo? Para conocer más sobre quién es Raidou Kuzunoha, les recomendamos seguir el siguiente enlace, en él conocerán todo sobre este icónico personaje de Atlus. Ahora solo esperemos que en Tokyo Game Show 2025 podamos conocer si Raidou Remastered: The Mistery of King Abaddon será una realidad.

Fuente: SEGA.