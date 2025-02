Ya está disponible la demostración de The Hundred Line -Last Defense Academy

La semana pasada conocimos, con un tráiler, que The Hundred Line -Last Defense Academy —el nuevo juego de los creadores de Danganronpa— tendría una demostración en todas las plataformas esta semana. El momento ha llegado y la demostración de The Hundred Line -Last Defense Academy ya se encuentra disponible en Steam. Sobre la demostración para Nintendo Switch, la desarrolladora Too Kyo Games declaró que se encuentra planeada y que será lanzada pronto. Cabe resaltar, que nuestro progreso en la demostración de The Hundred Line -Last Defense Academy-

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de The Hundred Line -Last Defense Academy-?

Si se preguntan cuándo sale o será el lanzamiento de The Hundred Line -Last Defense Academy-, les contamos que la espera no será mucha. Ya que, la fecha de lanzamiento del nuevo juego del creador de Danganronpa llamado The Hundred Line -Last Defense Academy- será el miércoles 23 de abril del 2025. Desde ese día el juego estará disponible para Nintendo Switch y PC vía Steam.

¿Cuál es la historia de The Hundred Line -Last Defense Academy-?

La historia de The Hundred Line -Last Defense Academy- sigue a Takumi Sumino, un adolescente totalmente normal que vive en el Complejo Residencial Tokio. Este es un lugar donde cada día es como el anterior y nunca pasa nada malo. Sin embargo, todo esto cambia cuando monstruos estrafalarios atacan la ciudad y empiezan a sembrar el caos. Durante uno de estos ataques, una extraña criatura, que se hace llamar Sirei, aparece y ofrece a Takumi el poder de proteger a sus seres queridos… ¡Lo único que tiene que hacer es apuñalarse en el pecho!

Luego de esto, Takumi se despierta en la Academia de Última Defensa, una escuela en medio de la nada rodeada por un muro de llamas de otro mundo. Él y otros 14 estudiantes han sido reclutados por la Unidad Especial de Defensa, un equipo encargado de mantener a salvo la escuela durante los próximos 100 días. ¿Cuánto están dispuestos a sacrificar para recuperar sus vidas normales y salvar al mundo de los grotescos invasores de la escuela? Se abre el telón de 100 días de guerra y desesperación…

Vía: Gematsu