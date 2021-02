Ya está disponible The King of Fighters 2002 UM en PlayStation 4

The King of Fighters 2002 UM es uno de esos títulos de la franquicia de juegos de pelea de SNK que no llegaron a tiempo a países como Colombia, Perú o México. Sin embargo, algunos entusiastas de los juegos de pelea lograban tener versiones japonesas. Esto hasta el lanzamiento de la versión de The King of Fighters 2002: Unlimited Match Tougeki para Xbox Live y años después en Steam. Desafortunamente, las versiones para Steam y Xbox Live Arcade de KOF 2002 UM no tenían un ‘netcode’ decente y por lo tanto pasaron sin pena ni gloria por estos sistemas.

Todo esto cambió hace 4 meses cuando SNK anunció que la versión de Steam de The King of Fighters 2002 UM tendría una actualización, la cual adherirá al juego el ‘netcode’ conocido como ‘rollback. Fue así como al poco tiempo, y luego de un breve periodo de prueba, la desarrolladora japonesa implementó por completo ‘netcode’ en la versión para Steam de KOF 2002 UM.

El 7 de enero, SNK reveló junto al primer tráiler de KOF XV, que a PlayStation 4 llegaría The King of Fighters 2002 UM.

¿Dondé puedo descargar The King of Fighters 2002 UM?

La versión de PlayStation 4 de The King of Fighters 2002: Unlimited Match ya está disponible en la tienda en línea de PlayStation 4 a $14.99 dólares. El valor de KOF 2002 UM para PlayStation 4 en Colombia, con impuestos incluidos, es de $65.000 pesos. Pero si tienen un PC compatible también pueden comprar The King of Fighters 2002 UM en Steam por $32.000 pesos.

¿Cuántos personajes tiene KOF 2002 UM?

KOF 2002 UM tiene 66 personajes jugables provenientes de los arcos argumentales de Orochi y NEST. Adicionalmente, algunos personajes tienen varias versiones que combinan movimientos de otros juegos de la franquicia The King of Fighters.

¿Cuántas ediciones tendrá KOF 2002 UM para PlayStation 4?

Many of you have requested it! 🙏

Here it is 😀: KOF 2002 UM will be available for preorder in its physical PS4 version from February 9 at 9 AM! ⏰

Three editions will be offered: Standard, Collector's and Deluxe. Only at ➡️ https://t.co/5dYdmiMOLQ@SNKPofficial

° pic.twitter.com/erqFlKP0Rf — Pix’n Love Publishing (@PixnLove_Store) February 9, 2021

Pix’n Love ha comunicado que tendrás tres versiones físicas de The King of Fighters 2002 UM para PlayStation 4. Dos de estas con unidades limitadas y una versión normal. Cabe resaltar, que la tienda Pix’n Love distribuye sus productos en Europa. Así que por el momento desconocemos si estas versiones del juego de SNK llegarán a nuestro territorio.

fuente: cuenta oficial de SNK en Twitter