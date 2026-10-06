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Ya hay fecha de lanzamiento definida para Warhammer Survivors, el juego ‘tipo Vampire Survivors’ que combina 40K con Age of Sigmar

Hordas de miles de enemigos. Nada de que preocuparse.

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Nos parece muy interesante que el estudio italiano Poncle haya puesto el motor de su megapopular juego Vampire Survivors al servicio de aquellos que quieren convertir sus franquicias en ‘bullet heaven’. Ya hay un juego de este estilo con Jujutsu Kaisen en desarrollo, pero el primero que fue anunciado y que llegará en tan solo unas semanas es Warhammer Survivors, cuya fecha de lanzamiento por fin fue confirmada.

Gracias a un nuevo tráiler del juego nos enteramos que este título saldrá a la venta el martes 10 de noviembre de 2026 y se podrá adquirir de forma digital para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y GOG.

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Les recordamos que esta no es una colaboración con personajes de Warhammer dentro de Vampire Survivors. Es un juego completo que aunque está basado en el conocido juego indie, tiene mecánicas e ideas propias. Contará con más de 45 personajes sacados de los universos Warhammer 40K y Warhammer: Age of Sigmar (incluyendo a Malum Caedo de Boltgun) y más de 75 armas con combinaciones únicas que dan forma a nuevo equipamiento y efectos.

No hay duda de que este será un juego imprescindible para los fanáticos del universo —más bien, universos— creados por Games Workshop porque estará lleno de fanservice hacia los otros juegos y novelas, pero también debería ser divertido incluso para quienes no diferencian entre un Skaven y un Hrud.

¡Por el Emperador!

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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