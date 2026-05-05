Ya hay fecha para la segunda beta cerrada de Horizon Hunters Gathering, cómo participar y qué nuevos personajes tiene

A comienzos de febrero conocimos los primeros detalles sobre Horizon Hunters Gathering y la opinión pública ha estado muy dividida respecto a la existencia de un título multijugador en el universo de Aloy. Algunos estamos verdaderamente entusiasmados, pero hay muchos que no quieren más «juegos-como-servicio» y menos basados en una franquicia que se destaca por sus aventuras para un solo jugador.

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Si quieren conocer más sobre Horizon Hunters Gathering y probarlo ustedes mismos para decidir si es algo que quieren o no, pronto se realizará la segunda prueba beta de este juego y les vamos a decir qué trae de nuevo y cómo unirse.

Esta prueba de juego se realizará entre el viernes 22 y el lunes 25 de mayo de 2026. Estará disponible tanto para PlayStation 5 como para PC mediante Steam y si quieren participar, deben inscribirse en el Programa de Betas de PlayStation. Solo sigan ese enlace, inicien sesión con su cuenta de PSN y respondan el cuestionario que aparece.

En esta prueba beta cerrada podremos jugar Ensa (Tanque Oseram) y Shadow (Rogue Carja) además de Rem, Sun y Axle que ya habían sido controlables en la pasada prueba de Horizons Hunters Gathering. Tendremos acceso a dos modos de juego —Incursión de máquinas (modo horda) y Descenso al caldero (incursión) con nuevos modos de difícultad más difíciles.

La nueva región a la que tendremos acceso es Recompensa del Destructor, llena de selvas y ruinas que se extienden hasta un desierto con máquinas letales. Sed del Diablo y el Encuentro seguirán disponibles como lo estuvieron en la pasada beta.

Horizon Hunters Gathering saldrá para PlayStation 5 y PC en una fecha aún no revelada.