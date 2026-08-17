Ya jugamos el DLC de Top Gun de la cuarta temporada de Battlefield 6 y esta es nuestra experiencia en el F-74A Seacat

La cuarta temporada de Battlefield 6 dará inicio con una colaboración con el universo de la película Top Gun: Maverick. Esta estará disponible del 18 de agosto al 15 de septiembre de 2026, junto con una prueba gratuita del juego, la cual comienza el 18 y termina el 25 de agosto. Esta actualización introduce novedades en el combate aéreo y enfrentamientos a gran escala en tierra, mar y aire en nuevas locaciones. Junto al contenido de la colaboración con Top Gun: Maverick, que incluye las voces de los actores de la película, en la cuarta temporada de Battlefield regresa un mapa clásico. Nosotros ya probamos estas novedades y en nuestras primeras impresiones, les contaremos todo lo que sabemos del contenido de la colaboración entre Battlefield 6 y Top Gun: Maverick; contenido que da inicio a la cuarta temproada del FPS de Electronic Arts.

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¿Cuáles son las novedades que llegarán a Battlefield 6 con el inicio de la colaboración con Top Gun: Maverick?

El evento de Top Gun: Maverick añade dos modos a Battlefield 6. El primero es Carrier Strike, una modalidad de guerra combinada para al menos 32 jugadores donde las fuerzas navales, aéreas y terrestres se enfrentan de forma simultánea. El objetivo en este modo es destruir el portaaviones enemigo mientras se protege el propio. Para ello, los equipos deben capturar baterías de misiles tierra-superficie que bombardean la nave rival. Al debilitar las defensas del portaaviones, las escuadras pueden abordarlo por mar o aire para colocar explosivos en el reactor nuclear interno. Sin embargo, durante nuestras pruebas pudimos identificar que durante la invasion al portaviones era fácil para el enemigo esperar en los puntos de aparición a los miembros del otro equipo que renacían. Esperamos esto este corregido para su lanzamiento.

El segundo modo es Gauntlet: Fighter Sweep, el cual está enfocado exclusivamente en combates aéreos entre cazas sin presencia de infantería ni vehículos terrestres. Aquí, los jugadores compiten por derribar aviones enemigos y destruir depósitos de suministros en tierra para sumar puntos. Para compensar la falta de cobertura en el mapa, los desarrolladores de Battlefield 6 implementaron un sistema de nubes densas que permite ocultar los aviones y cancelar el rastreo de misiles. Este modo presenta una curva de aprendizaje elevada. Esto debido a la complejidad de los controles. Además, al compartir un caza de dos asientos con un piloto que choca voluntariamente, el copiloto no puede eyectarse y muere en el impacto. Adicionalmente, con la llegada de la cuarta temporada a Battlefield 6 también se suman partidas clasificatorias al modo Battle Royale Quads de REDSEC para escuadras de cuatro integrantes.

¿Cuáles son los nuevos aviones de combate y armamento de infantería que llegarán a Battlefield 6?

La actualización incorpora dos cazas inspirados en la película Top Gun: Maverick. Estos son, el F/A-81F Super Spectre y el F-74A Seacat. Ambos aviones de combate disponen de versiones de dos asientos para pilotaje cooperativo. En esta configuración, el piloto controla la navegación mientras el copiloto asume el rol de artillero para fijar objetivos y disparar armamento aire-tierra. Los enfrentamientos aéreos requieren gestionar ametralladoras, misiles guiados, postquemadores y bengalas de distracción. Por otro lado, al armamento de infantería se añade el rifle francotirador Desert Tech HTI (o HT1), el cual cuenta con estadísticas superiores frente a las armas similares disponibles en la actual temporada de Battlefield 6.

La experiencia «Top Gun«

El audio destaca por los efectos de sonido de los motores, las secuencias de despegue por catapulta desde el portaaviones y las alertas sonoras al ser fijado por un misil enemigo.

La colaboración entre Battlefield 6 y Top Gun: Maverick integra el título de electronic Arts temas musicales de la película como la melodía principal y la canción «Danger Zone«. Adicionalmente, para mejorar la inmersión se han integrado a tres actores de Top Gun: Maverick: Miles Teller como el teniente Bradley «Rooster» Bradshaw, Lewis Pullman como el teniente Robert «Bob» Floyd y Charles Parnell como el almirante Solomon «Warlock» Bates. Sin embargo es una pena —como resaltamos en una anterior nota— que ni Pete «Maverick» Mitchell (Tom Cruise) ni Jake «Hangman» Seresin (Glen Powell) están presentes en el juego.

¿Cómo son los nuevos mapas de la cuarta temporada de Battlefield 6?

Tsuru Reef combina áreas de océano abierto, espacios aéreos amplios y terrenos ubicados en un hotel de lujo. En este mapa, los jugadores pueden usar tirolesas para ascender al techo del hotel y posicionarse como francotiradores. Adicionalmente, Tsuru Reef ofrece líneas de visión extensas y rutas de flanqueo para embarcaciones, aunque deja expuesta a la infantería y a los helicópteros frente al fuego de tanques y aviones.

Por otro lado, Wake Island regresa a la franquicia con su clásica forma de herradura, adaptada a las mecánicas de destrucción actuales. Para su versión de Battlefield 6 se ajustaron las rutas terrestres y la cobertura. Sin embargo, la principal modificación que se ha hecho a la versión de Wake Island de Battlefield 6 es la adición de un buque mercante hundido en el centro de la bahía, el cual proporciona cobertura para lanchas y conexiones por tirolesa para la infantería.

¿Vale la pena la colaboración entre Top Gun: Maverick y Battlefield 6?

Gracias a nuestra prueba previa pudimos experimentar de cerca la intensidad de los combates en los nuevos cazas F/A-81F Super Spectre y F-74A Seacat en el modo Fighter Sweep. Este fue un reto considerable por lo exigente de sus controles; al que fue difícil acostumbrarnos y en el proceso sufrí varios derribos y choques contra el terreno. Sin embargo, para no ser un jugador consumado del FPS de EA ha sido el Battlefield, en el que más rápido he logrado acostumbrarme a los controles de un vehículo aéreo.

Cabe resaltar el modo Carrier Strike sobre el mapa Tsuru Reef, lugar donde pase la mayor parte del tiempo de la prueba.Ya que, la escala de los enfrentamientos combinados entre tierra, mar y aire se sintió caótica y espectacular, permitiendo al jugador tener todo tipo de roles como causar estragos desde tierra como ingeniero con el lanzacohetes SMAW, a pesar de lo frustrante que resultó sufrir algunos spawns desfavorables dentro del portaaviones enemigo durante las invasiones finales. Así que este inicio de temporada para Battlefield 6 promete.

Primeras impresiones del DLC de Top Gun para Battlefield 6 hechas con un acceso anticipado para Steam brindado por Electronic Arts.