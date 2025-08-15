Ya jugamos Leyendas Pokémon: Z-A, el principio de la revolución

Después de años de especulación, la querida región de Kalos finalmente está de vuelta en los videojuegos y gracias al equipo de The Pokémon Company International y Nintendo, en el marco del Pokémon World Championships o Campeonato Mundial Pokémon 2025 tuvimos la oportunidad de probar de forma exclusiva un demo de Leyendas Pokémon: Z-A en Nintendo Switch 2, donde exploramos el nuevo sistema de combate y conocimos un poco de la querida ciudad Luminalia y algunos de sus personajes.

Z-A no es solamente un nombre que trae de alguna forma nostalgia, podría decirse que es el punto de confluencia de varias ideas de los últimos dos juegos. La locación nos da pistas de que este juego quiere cambiar la fórmula. Curiosamente, la ciudad en que se inspira el juego y el país en que se inspira Kalos ha sido la cuna de una de las más grandes revoluciones de la humanidad.

Esta experiencia también nos dejó una cosa clara: este no es solo otro primer paso a lo Arceus, es quizás el salto a lo que se viene con más de este juego y otros del futuro de Pokémon. Eso sí, una aclaración: solo probamos una versión en inglés y no hemos podido conocer cómo serán todos los nombres finales en español de Latinoamérica, aunque lo intuimos de las traducciones del Juego de Cartas Coleccionables.

La zona de los combates

La primera demo comenzó justo frente al ingreso de una zona de combate en ciudad Luminalia donde se nos indicó que debíamos entrar.

Estas áreas delimitadas por un indicador rojo y como ya sabíamos, son parte del alma del juego y solo podremos acceder a ellas en la noche. Aquí empezamos con un equipo preestablecido donde tendremos varios combates, entre lo que aprendimos que el combate ha evolucionado el nuevo formato de Pokémon Legends: Arceus.

En la búsqueda de otros entrenadores para subir de ranking, recordemos que parte del nombre Z-A es el crecimiento de nuestro personaje. Aquí nos vimos enfrentados a varios entrenadores relativamente fáciles pero que servían como tutorial para entender el combate en tiempo real. Obtenemos una ventaja si logramos atacar al rival antes de que nos vea mientras rodamos y nos ocultamos.

Resulta bastante interesante el nuevo formato de combate:

Es dinámico, si bien en la pantalla vemos un indicador donde muestra un ataque asociado a cada botón, lo cierto es que podemos usar los cuatro ataques base y estos tienen un ‘cooldown’.

En cualquier momento podemos intercambiar nuestro Pokémon con el d-pad entre los seis que tengamos en nuestro equipo.

Las estadísticas de daño, forma en que actúan los poderes, son iguales a los juegos tradicionales.

Ataques Pokémon en tiempo real

Uno de los grandes cambios es el sistema de batalla. Aunque la base recuerda a Legends: Arceus, ahora los combates se sienten más ligeros y libres. Podemos posicionarnos, rodar para esquivar y atacar.

En la zona de batalla logramos enfrentar tres entrenadores antes de completar la prueba. Es cierto que el combate es muy divertido y en la versión de Switch 2, se siente bastante optimizado, sin embargo, todavía tenemos dudas sobre la forma en que funciona el ‘cooldown’ es decir, el tiempo que se demoran en cargar los ataques. Tuvimos momentos donde nuestro actual Pokémon atacaba usando sus cuatro ataques y tocaba esperar tiempos de más de 10 segundos mientras podíamos atacar de nuevo. Esto puede ser frustrante a veces, pues la única acción que sentimos podemos hacer es rodar y dar vueltas.

Al completar esta sección y si contábamos con tiempo, se nos ofrecía la posibilidad de enfrentar un entrenador más “pro” (de más nivel). Aquí la estrategia cambió y era muy difícil poder mantener un combate. Nos queda la expectativa de ver cómo evoluciona nuestro equipo y estrategia mientras superamos el juego.

Las Mega Evoluciones son parte del plato fuerte

Sí, las Mega Evoluciones están de vuelta como lo hemos visto en tráilers y son parte importante de la jugabilidad. En la prueba pudimos usar un Mega Lucario y enfrentar un Mega Absol salvaje en estado “descontrolado” (lo que el juego llama un ‘Rogue Mega Evolution’).

Pero vamos por partes. En la segunda parte de nuestro demo se nos presentaron personajes importantes de la trama, dándonos a entender que este juego le da más énfasis a la historia, en el sentido que se siente cómo las conversaciones van a ser mas vistosas y profundas en el juego.

La segunda misión, tambien nocturna, consistía en perseguir por la ciudad un Absol hasta el punto que tiene su evolución ‘Rogue’, o descontrolada. Aquí y gracias a un aliado, nos prestan a un Lucario para combatir.

En esta misión, vemos que para conseguir la transformación de Mega Lucario deberíamos recolectar energía golpeando al rival. Una vez completada la barra, podemos megaevolucionar nuestro Lucario para hacerle frente al Mega Absol. Aquí sucede algo muy interesante y es la forma de pelear de este Pokémon. Esta batalla más que una Pokémon como las del primer demo, parece una batalla contra un jefe como los guardianes en Legends: Arceus.

El Mega Absol usa ataques AOE y estos no solo afectan al Pokémon, sino también al jugador. Es imperativo tratar de evitar sus ataques para sobrevivir y encadenar golpes con el Mega Lucario mientras esté activo.

Al completar esta misión y hablar con los aliados termina el demo, nos ha gustado mucho esta batalla pero nos quedan dudas sobre cómo es la interacción de salud del jugador y del Pokémon en este tipo de combates.

Este juego puede ser una revolución

Como la revolución francesa, Leyendas Pokémon: Z-A parece ser la flama que cambie el panorama y el futuro de los juegos de Pokémon. No solamente la serie Legends sino los juegos base. Es cierto que el combate en tiempo real todavía sentimos que le falta algo más de fluidez, pero igual nuestro tiempo con el juego ha resultado muy divertido y hemos disfrutado todos los combates.

Un detalle sobre rendimiento: la demo se jugó en Nintendo Switch 2, donde no encontramos caídas de ‘frame rate’ o bajones de rendimiento. Hace falta conocer qué sucederá en la versión del primer Nintendo Switch.

Mientras conocemos los detalles finales, recordemos que el juego llegará el 16 de octubre del 2025 a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en un espacio enfocado en ciudad Luminaria y por primera vez, con idioma 100% localizado en español de Latinoamérica.