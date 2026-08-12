Ya jugamos Star Wars Zero Company y estas son nuestras primeras impresiones del XCOM de la Guerra de las Galaxias

Hace unos días tuvimos la oportunidad de probar en PC una versión preliminar de Star Wars Zero Company, el nuevo videojuego de estrategia por turnos desarrollado por Bit Reactor —estudio compuesto por exintegrantes de Firaxis que trabajaron en títulos como XCOM y Marvel’s Midnight Suns— en colaboración con Respawn Entertainment y Lucasfilm Games, y publicado por Electronic Arts. Tras probar alrededor de aproximadamente unas 10 horas de juego, pudimos explorar lo que el primer TRPG de Star Wars tiene para ofrecernos.

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¿Cuál es la historia de Star Wars Zero Company?

La historia de Star Wars Zero Company se ubica justo al final de Clone Wars. El juego nos pone en el papel de Hawks, un antiguo oficial de la República que lidera a Zero Company. Este es un grupo de mercenarios e integrantes variados que realizan trabajos a sueldo por la galaxia debido a la falta de clientes durante el conflicto. Durante la aventura tendremos que cooperar de forma encubierta con la República Galáctica y a adentrarnos en una conspiración.

A lo largo de la campaña, el equipo enfrenta a droides de batalla, contrabandistas y, en especial, a la Espiral (o The Infinite Coil), una facción o culto fanático dirigido por Kundri Fathom. Este grupo infecta a sus miembros con una plaga que aumenta su fuerza física a costa de su libre albedrío, aliándose además con los Separatistas. El grupo de Hawks está integrado por personajes con personalidades variadas y contrapuestas, como un clon retirado fiel a la República, un gerente de la compañía con simpatías separatistas, un boxeador felshi, un droide astromecánico, un wookiee, e incluso la incorporación de mandalorianos y un Jedi.

¿Cómo es la jugabilidad de Star Wars Zero Company?

La jugabilidad Star Wars Zero Company es una combinación entre la gestión de base y las batallas por turnos. Desde el Den —nuestra base de operaciones— podemos curar unidades, comerciar en el mercado negro, reclutar miembros y gestionar habilidades mediante la mesa principal. Adicionalmente, en la base se pueden desplegar operaciones —que se ejecutan en segundo plano— donde consumimos inteligencia para obtener créditos, reputación regional o desbloquear nuevas misiones. Sin embargo, algunas de estas operaciones secundarias si se ejecutan sin cuidado pueden representar un riesgo para escuadra.

Una vez ingresamos al campo de batalla, podemos conformar una escuadra de cuatro integrantes. Cada una de las unidades disponen en Star Wars Zero Company de puntos de acción para el movimiento o ataques. Además, cada unidad tiene especializaciones o clases (como asalto, tanque, médico, francotirador o explorador) y talentos pasivos o activos que se mejoran consumiendo puntos de enfoque. El combate introduce habilidades definitivas que requieren puntos de ventaja, los cuales se acumulan al infligir daño a las unidades enemigas. Además, el sistema de vínculos premia atacar en conjunto. Es así, que gracias a esto se puede desbloquear bonificaciones y sinergias. Sin embargo, las relaciones entre compañeros varían según las decisiones tomadas. En cuanto a las misiones, estas varían entre la eliminación total de enemigos, extracción de personajes, destrucción de objetivos y secuencias de infiltración.

Balance entre progresión y contenido secundario

A pesar del sólido diseño de su jugabilidad —algo de esperarse de Bit Reactor— y la flexibilidad para combinar habilidades, la versión de prueba que tuvimos la oportunidad de probar aún tiene cosas por pulir. Ya que, en algunas ocasiones (especialmente al activar la función de vigilancia o durante explosiones en pantalla) el juego sufría de algunas caídas de FPS. Esto sin dejar de lado las animaciones de los personajes durante los combates que presentaban algunas inconsistencias. No obstante, teniendo en cuenta que esta es una versión muy avanzada en desarrollo de Star Wars Zero Company estamos seguros que estos pequeños inconvenientes no estarán en la versión final.

Por otra parte, la progresión del equipamiento resulta limitada por el momento. Ya que, permite añadir modificaciones y mejoras de estadísticas a las armas —como pistolas, fusiles, rifles de francotirador y blásteres de repetición— pero sin un sistema de evolución directo hacia categorías superiores de armamento. Asimismo, la presencia recurrente de misiones secundarias opcionales y la necesidad de recolectar inteligencia para desbloquear misiones principales pueden generar cansancio en jornadas largas de juego. Aun nos falta mucho más por conocer de Star Wars Zero Company y esperamos poder contarles pronto todo lo que el juego de Bit Reactor tiene para los jugadores. Eso si, la primera impresión que deja Star Wars Zero Company es bastante positiva.

Star Wars Zero Company estará disponible el próximo 27 de agosto para PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Primeras impresiones de Star Wars Zero Company hechas con un acceso anticipado para Steam del juego provisto por Electronic Arts.