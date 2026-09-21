Ya mostraron el sexi nuevo traje de la colaboración de Bayonetta con Stellar Blade, no era el que esperábamos

Hace algunos días, durante la presentación Nintendo Direct de septiembre de 2026, confirmaron el lanzamiento de la ‘edición completa’ de Stellar Blade con todos sus DLC para Nintendo Switch 2 junto a una colaboración con Bayonetta que incluiría cuatro nuevos trajes, incluyendo uno que mantuvieron en secreto. Pues bien, ya pudimos verlo y se los vamos a mostrar.

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Nosotros sospechábamos que —conociendo el amor de los creadores de Eve por los atuendos reveladores— el cuarto traje iba a ser la apariencia de los ataques «climax» cuando Cereza usa el poder del cabello que cubre su cuerpo y queda semidesnuda… o tal vez el traje de Bayonetta 2 o Bayonetta 3, pero no fue así. El nuevo traje es completamente original y es diseñado por el director del juego: Kim Hyung Tae. Se llamará Couture Bullet: Cabellos Negros y se puede ver en el tráiler a continuación.

Así es como luce:

Este nuevo y sexi traje de Eve inspirado en Bayonetta fue revelado de una forma muy especial durante un panel en Tokyo Game Show 2026, con la modelo Seika Amakawa vistiendo el nuevo modelo.

Este traje —junto a los trajes originales de Bayonetta, Jeanne y Bayonetta monja—estos trajes tan sexis también estarán disponibles para todos los jugadores de Stellar Blade en todas las plataformas mediante una actualización gratis para todos los jugadores a partir del 6 de noviembre de 2026.

Aunque no luce nada mal, algunos jugadores fans de la atractiva bruja han criticado el nuevo traje diciendo que luce «sobrediseñado» y que no respeta el espíritu de los atuendos de Bayonetta diseñados por Mari Shimazaki.

Como ya habíamos dicho anteriormente, esta colaboración había sido muy solicitada por los fanáticos del juego y es un paso adelante para que perdonemos al estudio por el terrible video hecho por IA que hicieron y sus estúpidas declaraciones sobre el uso de la IA generativa.