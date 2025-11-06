Ya podemos conseguir el Pokémon Mítico Diancie y una Diancita en Leyendas Pokémon Z-A

Un Pokémon muy especial nos espera para celebrar las nuevas noticias sobre el DLC Megadimensión. Se trata de Diancie —el Pokémon ‘carbunclo’ tipo roca/hada que conocimos por primera vez en la sexta generación— y podemos conseguirle junto a una Diancita ya mismo en Leyendas Pokémon Z-A .

Pueden ver el tráiler de revelación de Diancie (con textos en español de Latinoamérica) a continuación:

A partir del jueves 6 de noviembre podremos recibir una Diancita con la función de Regalo misterioso en la versión básica de Leyendas Pokémon: Z-A. No necesitamos el DLC para recibirla.

Esta Diancita desbloquea la posibilidad de acceder a una misión secundaria adicional, «Brillante como una joya», en la que podrán enfrentarse al Pokémon Joya Diancie y atraparlo. Para acceder a esta misión debemos haber completado la historia principal del juego.

Después de recibir la Diancita como regalo misterioso, tendremos que visitar Looker & Cía. y hablar con Peluchín, el Espurr de Matière,. Esto activará la misión secundaria adicional. Al completar esta misión, podremos añadir a Diancie a nuestro equipo de Leyendas Pokémon Z-A y usar la Diancita para que megaevolucione a Mega-Diancie.