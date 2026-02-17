Ya podemos conseguir gratis el traje de Phoenix Wright en Among Us

Tal vez recuerden que hace unos meses, para celebrar el lanzamiento de Ace Attorney Investigation Collection, recibimos el divertido traje de Miles Edgeworth para nuestros tripulantes e impostores. La verdad es que el fiscal se sentía algo solito sin su compañero y rival, así que ahora podemos conseguir el traje de Phoenix Wright en Among Us para completar nuestra colección de Ace Attorney… ¡Y también es gratis!

Así luce el abogado estrella de los videojuegos en este título.

Lo único que tenemos que hacer es iniciar sesión en Among Us entre el martes 17 de febrero y el martes 17 de marzo de 2026 para recibir completamente gratis los objetos de Ace Attorney: Phoenix Wright, que son los siguientes.

Cabello de Phoenix Wright

Traje de Phoenix Wright

Por si no lo conocen, Phoenix Wright es uno de los protagonistas de la serie de juegos Ace Attorney, aventuras gráficas desarrolladas por Capcom en las que controlamos abogados que deben investigar crímenes y llegar a la verdad para defender a sus clientes en casos de homicidio muy divertidos y con un estilo muy anime. Se pueden conseguir para plataformas modernas en varias compilaciones y son muy, muy recomendados.

Among Us está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Steam y Epic Games Store.