El asesino Art el payaso y a la superviviente Sienna Shaw de la película Terrifier finalmente han llegado a Dead by Daylight . Aprovechando que se acerca la temporada navideña y que este asesino ya se ha disfrazado antes de Papá Noel, están ofreciendo un trio de objetos cosméticos gratis muy apropiados para el fin de año.

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Los objetos navideños de Terrifier se pueden conseguir como ‘drops’ viendo partidas de Dead By Daylight en Twitch entre el martes 24 de noviembre y el jueves 31 de diciembre de 2026. Para conseguir cada uno tenemos que ver cierta cantidad de tiempo, pero no se preocupen que no tiene que se todo de una sola sentada.

Insignia Felices palizas – 1 hora

– 1 hora Amuleto Payaso de navidad – 3 horas

– 3 horas Banner Art Claus Wonderland – 6 horas

Para poder reclamar estos ‘drops’ de Twitch, primero deben vincular la cuenta de Behaviour que usan en el juego con su cuenta de Twitch en esta página.

Si lo que están buscando es la skin de Papá Noel o ‘Santa Claus’ para Art el payaso. Aquí la tienen.

Tristemente debo anunciarles que a diferencia de los otros cosméticos, esta skin no es gratis y tenemos que comprarla con Células Áuricas, así como la cabeza con las icónicas gafas de broma.

Dead by Daylight es un juego de pago con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.