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Ya estamos entrando en la temporada de premios de videojuegos de fin de año. Conocimos los nominados a The Game Awards 2026, LAGS Awards 2026 y los ganadores de los Horror Game Awards, ahora llegó el momento de participar en una entrega de premios en la que son los jugadores y solo los jugadores los que eligen los nominados y ganadores: Los Premios Steam 2026.

Ya empezó la primera fase de este evento y es en la que cada usuario de Steam puede nominar un juego para cada categoría y les vamos a decir cómo pueden hacerlo. Empiecen visitando la página oficial de los Premios, inicien sesión con su cuenta de Steam y den clic en el botón ‘Elige a tu nominado’ para escoger un juego lanzado en 2026 excepto para las categorías Salón de la fama (cualquier juego lanzado en la última década) y Con amor y dedicación (cualquiera quer siga siendo actualizado). Tienen hasta la madrugdada del lunes 30 de noviembre de 2026 para hacerlo y solo pueden elegir un juego por categoría. No tienen que haberlo jugado para nominarlo.

Si no han jugado ningún juego elegible en una categoría y no quieren nominar algo que no hayan jugado, pueden saltársela.

Las categorías de Los Premios Steam 2026 en las que podemos nominar nuestros juegos favoritos —y sus descripciones oficiales— son las siguientes:

Premio «Salón de la fama» – Una colección de ganadores anteriores del premio «Juego del año» que ahora compiten entre sí por el título de mejor juego de la última década.

Una colección de ganadores anteriores del premio «Juego del año» que ahora compiten entre sí por el título de mejor juego de la última década. Premio «Juego del año» – tal vez fue su jugabilidad inmersiva o su apasionante historia, sus personajes bien creados, su diseño inmaculado o su adictivo modo multijugador. Cualquiera que sea la razón, el ganador del premio «Mejor juego del año» es un clásico instantáneo.

tal vez fue su jugabilidad inmersiva o su apasionante historia, sus personajes bien creados, su diseño inmaculado o su adictivo modo multijugador. Cualquiera que sea la razón, el ganador del premio «Mejor juego del año» es un clásico instantáneo. Premio «Juego de RV del año» – El Juego de RV del año no se presenta simplemente como una realidad normal. Este juego perfecciona la realidad, aprovechando el medio de la RV y superando los límites del entorno virtual.

El Juego de RV del año no se presenta simplemente como una realidad normal. Este juego perfecciona la realidad, aprovechando el medio de la RV y superando los límites del entorno virtual. Premio «Con amor y dedicación» – Este juego lleva publicado algún tiempo. Ya hace mucho que el equipo dejó atrás la primera presentación de su retoño creativo, pero siendo los buenos padres que son, estos desarrolladores continúan nutriendo y apoyando a su creación. Después de todos estos años, este juego aún sigue recibiendo nuevo contenido.

Este juego lleva publicado algún tiempo. Ya hace mucho que el equipo dejó atrás la primera presentación de su retoño creativo, pero siendo los buenos padres que son, estos desarrolladores continúan nutriendo y apoyando a su creación. Después de todos estos años, este juego aún sigue recibiendo nuevo contenido. Premio «Mejor juego para dispositivos portátiles» – Este juego es tan bueno, que querías llevarlo contigo a todas partes. ¡Y lo hiciste en tu Steam Deck! Afortunadamente, todo lo que te hacía jugarlo sin parar en tu escritorio es aún mejor cuando lo llevas contigo.

Este juego es tan bueno, que querías llevarlo contigo a todas partes. ¡Y lo hiciste en tu Steam Deck! Afortunadamente, todo lo que te hacía jugarlo sin parar en tu escritorio es aún mejor cuando lo llevas contigo. Premio «Solo Cinco Minutos Más» – Títulos que incitan a sesiones de juego prolongadas, en los que sientes la necesidad de jugar una partida más o de llegar al siguiente punto de control… y, de repente, son las 3 de la mañana.

Títulos que incitan a sesiones de juego prolongadas, en los que sientes la necesidad de jugar una partida más o de llegar al siguiente punto de control… y, de repente, son las 3 de la mañana. Premio «Difícil de describir» – Son juegos difíciles de encasillar, ya sea porque toman un género existente y le agregan funciones nuevas e interesantes, porque mezclan géneros de formas poco vistas hasta ahora o porque, sencillamente, son rarezas para las que todavía no existe un nombre de género.

Son juegos difíciles de encasillar, ya sea porque toman un género existente y le agregan funciones nuevas e interesantes, porque mezclan géneros de formas poco vistas hasta ahora o porque, sencillamente, son rarezas para las que todavía no existe un nombre de género. Premio «Mi Nuevo Trabajo» – Estos juegos simulan trabajos cotidianos, como llevar una tienda, cortar el césped u otras tareas que no tendrían ninguna gracia si tuvieras que hacerlas de verdad en la vida real.

Estos juegos simulan trabajos cotidianos, como llevar una tienda, cortar el césped u otras tareas que no tendrían ninguna gracia si tuvieras que hacerlas de verdad en la vida real. Premio «Mejor con amigos» – Hay algunos juegos que no son igual de entretenidos cuando los juegas solo. Quizás necesites tener un amigo que te vigile la espalda. Tal vez necesites tener un amigo al que puedas apuñalar por la espalda. De cualquier manera, la diversión espera a quienes se reúnen con sus amigos para jugar estos juegos.

Hay algunos juegos que no son igual de entretenidos cuando los juegas solo. Quizás necesites tener un amigo que te vigile la espalda. Tal vez necesites tener un amigo al que puedas apuñalar por la espalda. De cualquier manera, la diversión espera a quienes se reúnen con sus amigos para jugar estos juegos. Premio «Estilo visual excepcional» – El estilo visual no aspira a la fidelidad gráfica del mundo real (aunque ese es un noble objetivo en sí mismo)… describe un aspecto y un comportamiento distintivos que impregnan un juego al completo.

El estilo visual no aspira a la fidelidad gráfica del mundo real (aunque ese es un noble objetivo en sí mismo)… describe un aspecto y un comportamiento distintivos que impregnan un juego al completo. Premio «Mejor juego que no sabes jugar» – Este es el juego que premia la perseverancia. No es para todos. Es el juego más difícil que jamás hemos amado.

Este es el juego que premia la perseverancia. No es para todos. Es el juego más difícil que jamás hemos amado. Premio «Mejor banda sonora» – Este héroe anónimo merece ser reconocido por su excepcional banda sonora. ¡Es definitivamente la mejor!

Este héroe anónimo merece ser reconocido por su excepcional banda sonora. ¡Es definitivamente la mejor! Premio «Juego con buena trama» – Algunos días, solo un juego con mucha narración dará en el clavo, y este pega fuerte. Es tan apasionante como cualquier telenovela, y tan bien afinado como un guion de TV de prestigio. ¡Bravísimo por hacernos sentir así!

Algunos días, solo un juego con mucha narración dará en el clavo, y este pega fuerte. Es tan apasionante como cualquier telenovela, y tan bien afinado como un guion de TV de prestigio. ¡Bravísimo por hacernos sentir así! Premio «Siéntate y relájate» – Este juego es el antídoto perfecto contra un día ajetreado: es tranquilo, relajante y hace que tus preocupaciones se desvanezcan. Es tu momento zen.

Los juegos con más votos en cada categoría pasarán a ser parte de la lista oficial de nominados que se llevarán a cabo durante las rebajas de invierno. La lista de nominados oficiales a los Premios Steam se anunciarán el jueves 17 de diciembre de 2026.