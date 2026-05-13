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Ya podemos ver cómo son las skins de los personajes de Overwatch en Fortnite: fecha, detalles y nuevo punto de interés de la colaboración

¡Llegó la Caballería!

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Que Overwatch iba a tener una colaboración con Fortnite era un secreto a voces desde hace meses. Incluso supimos anticipadamente cuáles eran los personajes que harían parte del ‘crossover’. Pero ahora ha sido confirmado de forma oficial y podemos ver cómo lucirán las skins de D.Va, Mercy, Genji y Tracer cuando finalmente estén disponibles. Esto es parte de la celebración del décimo aniversario del juego de Blizzard.

Epic Games publicó un nuevo video que confirma que estos atuendos llegarán a la tienda el jueves 14 de mayo de 2026 junto al inicio del Acto III de la actual temporada. Éste muestra a los Héroes de Overwatch «respondiendo el llamado» de auxilio de Jonesy y Palito de Pescado, que están acorralados por el Rey del Hielo y sus secuaces.

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Pueden dar una mejor mirada a las skins en la siguiente imagen promocional. Como pueden ver, estos atuendos no están basados en los diseños originales sino en los estrenados para Overwatch 2, lo cual ha producido algunas críticas. En el caso de Genji es definitivamente una lástima porque su apariencia original es mucho mejor.

Además de las skins de D.Va, Mercy, Genji y Tracer, la colaboración entre Overwatch y Fortnite también debería agregar el nuevo punto de interés King’s Row (inspirado en el mapa del juego de Blizzard) para reemplazar a Avenida Asombrosa en el mapa, Pabellón de Tambor de Busán, Hanamura y Observatorios.

También habrán dos nuevas armas sacadas directamente de Overwatch:

  • Bastón Caduceo de Mercy
  • Pistolas de Pulso de Tracer

Como podemos ver en el siguiente video, al usar las pistolas de Tracer podremos aprovechar su poder de parpadeo.

El modo Duelo Final de Fortnite también agregará nuevas metas y aparecerán nuevos objetos en el mapa inpirados en Overwatch.

  • Nave de Overwatch
  • Provisión de Overwatch
  • Anomalía Carga de Overwatch

Pronto actualizaremos esta nota con una mejor mirada a todas las skins y a los nuevos objetos cosméticos de Overwatch.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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