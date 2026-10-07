Ya puedes enviar tus Pokémon de Fire Red / Leaf Green a Home en Nintendo Switch, pero recuerda que no puedes regresarlos

Las versiones de Pokémon Rojo Fuego / Verde Hoja / Fire Red / Leaf Green para Nintendo Switch ya pueden conectarse con Pokémon Home. Ahora puedes transferir a los Pokémon duramente entrenados –o no– en estos títulos a Pokémon Home y llevarlos a otros juegos de la serie Pokémon para consolas Switch. Estos Pokémon también pueden visitar Pokémon Champions, por lo que podrás utilizarlos en tu próximo combate en línea.
Una vez que un Pokémon de Fire Red / Leaf Green se transfiere a Pokémon Home, no podrá regresar a Pokémon Fire Red / Leaf Green. Los Pokémon de otros juegos de la serie Pokémon no pueden transferirse a Pokémon Fire Red / Leaf Green por medio de Home.
Con esta última actualización 4.1.0, también podrás recibir al Pokémon singular Celebi en la versión para dispositivos móviles de Pokémon Home como regalo por completar la Pokédex de Pokémon Fire Red / Leaf Green.
Para completar esta Pokédex, no será necesario transferir Pokémon a Pokémon Home. Una vez establecida la conexión con Pokémon Home, si has registrado un Pokémon en la Pokédex de Pokémon Fire Red / Leaf Green, este quedará registrado también en Pokémon Home.