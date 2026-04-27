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¡Ya sabemos cuándo sale el Steam Controller! Valve revela la fecha de lanzamiento de su control y qué sabemos sobre su precio

Adiós mouse. Lo nuestro se acabó.

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Seguimos esperando noticias sobre la Steam Machine, pero mientras tanto hay otra pieza de Hardware creada por Valve muy deseada y que está a punto de salir a la venta. Hablamos del Steam Controller —un control o ‘gamepad’ especial para ser usado con juegos de Steam en PC, portátil, Steam Deck o en la futura y ya mencionada Steam Machine— que por fin tiene fecha de lanzamiento definida.

Gracias a una nueva publicación especial nos enteramos que este mando especial se podrá adquirir exclusivamente mediante su página de Steam y se pondrá a la venta el lunes 4 de mayo de 2026 a las siguientes horas:

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  • México: 11:00 a.m.
  • Colombia: 12:00 m.
  • Argentina: 2:00 p.m.
  • España: 7:00 p.m.

No debemos confundir este control con el mando del mismo nombre que salió en 2015 y que no fue tan bien recibido.

El Steam Controller se podrá conectar a los dispositivos mediante su estación de carga especial, conexión USB o Bluetooth. Contará con sticks analógicos magnéticos que utilizan tecnología TMR, vibración de alta definición, giroscopio (control por movimiento) que se activa agarrando sus empuñadoras y trackpads que pueden reemplazar el uso del mouse.

Valve promete que este mando tiene compatibilidad para todos los juegos de la plataforma y soporta Steam Input para hacerlo completamente personalizable.

Pueden conocer más detalles sobre su funcionamiento y qué incluye al comprarlo en el siguiente video. No olviden activar los subtítulos en español.

¿Pero cuánto va a costar? Al momento de hacer esta nota no hay información sobre su precio oficial para Colombia ni otros países de Latinoamérica, pero sabemos que en EEUU costará $99 dólares estadounidenses y eso se convierte en aproximadamente 355.000 pesos colombianos. Esperamos que tenga un precio localizado que resulte más cómodo con nuestros bolsillos, pero eso es poco probable.

En España y el resto de la Unión europea costará 99 euros.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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