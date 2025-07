Ya sabemos cuándo sale Hotel Barcelona, el nuevo juego de Suda 51 y Swery65

Ya sabíamos que la bizarra obra resultante de combinar el genio punk de Goichi ‘SUDA51’ Suda (No More Heroes, Killer7, Lollipop Chainsaw) con las locas ideas de Hidetaka ‘SWERY65’ Suehiro (Deadly Premonition, D4: Dark Dreams Don’t Die) iba a salir este año, pero por fin tenemos una idea más precisa de cuándo será. Aunque la distribuidora Cult Games y el estudio White Owls Inc. no han dado la fecha exacta de lanzamiento del esperado Hotel Barcelona, ya dijeron el mes en que saldrá.

En un comunicado oficial en el que revelaron que el juego estará presente en la feria de videojuegos independientes de Japón BitSummit también confirmaron que el mes de lanzamiento de Hotel Barcelona será septiembre de 2025.

En este juego controlamos a Justine, una joven agente federal cuyo cuerpo es controlado por un asesino en serie. Está atrapada en un hotel cuyos pasillos están inspirados en el cine de horror y va a morir y revivir muchas veces antes de poder derrotar a los siete asesinos que lo habitan para escapar.

Cuando finalmente salga, Hotel Barcelona estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam. No hay planes de llevarlo a la consola de Nintendo, pero sus creadores han bromeado con «encargarle ese trabajo a una IA».

Pueden agregar este juego a su lista de deseados de Steam siguiendo este enlace.