Ya se encuentra disponible la primera banda sonora de Genshin Impact

Genshin Impact ha probado ser todo un fenómeno mundial con más de 100 millones de dólares recolectados desde su lanzamiento oficial. Además de su interesante jugabilidad y la poca dependencia de las mecánicas ‘Gacha’, algo que hace tan destacable a este juego gratuito es su magistral banda sonora. miHoYo ha puesto a disposición del público el primer compendio sinfónico de Genshin Impact por medio de Spotify y Apple Music.

Esta primera entrega —interpretada por la Orquesta Filarmónica de Londres— está compuesta de tres álbumes que reunen todos los temas encontrados en la región de Mondstadt: “City of Winds and Idylls”, “The Horizon of Dandelion” y “Saga of the West Wind”. En total son 63 pistas para dejarse llevar por los vientos de la ciudad de la libertad y su monstruoso vecino, Stormterror.

Aunque los álbumes no incluyen melodías de la región de Liyue, el equipo de HoYo-Mix, liderado por el compositor Yu-Peng Chen está preparando este compendio, el cual tuvo la participación de la Orquesta Sinfónica de Shanghai. He aquí una pequeña muestra de la sesión de grabación.

miHoYo se está preparando para el lanzamiento de la actualización 1.1 de Genshin Impact, la cual llegará el próximo noviembre con nuevos personajes, eventos y cambios significativos para el sistema. En diciembre, la zona de Espinadragón se desbloqueará para que todos los viajeros exploren y exploten todos los recursos que se puedan encontrar aquí.

Genshin Impact está disponible para PlayStation 4 y dispositivos móviles. Una versión para Nintendo Switch se encuentra en desarrollo.

Vía: VG24/7