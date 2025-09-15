Ya tiene fecha de lanzamiento Jump+ Jumble Rush, el Tower Defense de los personajes de la Shonen Jump

A finales de septiembre conocimos Jump+ Jumble Rush, un juego un Tower Defense para dispositivos móviles protagonizados por personajes de la Shonen Jump. Este juego sale para celebrar el décimo aniversario de la aplicación Shonen Jump+ y hoy desde sus redes sociales ha sido revelada su fecha de lanzamiento.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Jump+ Jumble Rush?

La fecha de lanzamiento de Jump+ Jumble Rush está programada para el próximo miercoles 24 de septiembre y estará disponible —primer en Japón— para Android y iOS. Este juego contará con múltiples personajes de obras que han debutado en la aplicación Shonen Jump+ como Spy x Family, Dandadan, Kaiju No. 8 y Chainsaw Man. Así que es probable —que incluso después de su lanzamiento— en los siguientes meses, Bandai Namco, además aprovechando Jump Festa 2026, conozcamos información sobre la adición de nuevos personajes al juego.

¿Cuáles son las series de la Shonen Jump que tendrán personajes en el juego Jump+ Jumble Rush?

Según el tráiler compartido por Bandai Namco, Jump+ Jumble Rush es un juego de estrategia del tipo tower defense. Por lo visto, aquí los jugadores tendrán que interactuar en un campo que parecen koma o viñetas de manga. Estas también aparecen cada vez que se utiliza el ataque característico de un personaje. El jugador podrá elegir entre diez personajes —provenientes, hasta el momento, de series que debutaron en la aplicación— para conformar un equipo ideal. Así que se podrán combinar personajes de series populares como las mencionadas anteriormente y muchas más.

Por el momento, estas son las series que tendrán personajes en Jump+ Jumble Rush:

Spy Family

Kaiju No. 8

Dan Da Dan

Chainsaw Man

Aharen-san is Indecipherable

Magilumiere Co. Ltd.

Ron Kamonohashi: Deranged Detective

Summer Time Rendering

Hell’s Paradise: Jigokuraku

Takopi’s Original Sin

Hokkaido Gals Are Super Adorable!

Lycopene the Tomatoy Poodle

2.5 Dimensional Seduction

Tis Time for «Torture,» Princess

Oblivion Battery

Chained Soldier

Red Cat Ramen

Fuente: @jumpplus_Jumble