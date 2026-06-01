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Ya vimos en acción las Plagas que infestarán Fallout 76 en la temporada 25

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Han pasado más de siete años desde que salió este título multijugador, pero todavía sigue creciendo y está a punto de recibir muchas novedades en su temporada 25, incluyendo una que va a volver el mapa de los Apalaches más peligrosos. Las Plagas (‘Infestations’ en inglés) llegan a Fallout 76 y como recientemente asistimos a una presentación en la que vimos jugar a los desarrolladores en el servidor de pruebas, podemos decirles qué pueden esperar de esta nueva mecánica.

A partir del 2 de junio, 40 ubicaciones diferentes del mapa pueden ser invadidas por una ‘plaga’ durante nuestras partidas. Esta infestación puede ser de cualquier facción: mutantes, ghouls, cultistas, robots, cualquier cosa. Por supuesto, también encontraremos jefes en medio de ellas.

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Estas aparecen en el mapa marcadas con círculos verdes. Debemos investigar estas zonas para encontrar la plaga y acabar con ella. Varias infestaciones pueden ocurrir en el mapa al mismo tiempo pero no se superponen a eventos públicos.

Las Plagas (Infestaciones) parecen ser la respuesta de los desarrolladores de Fallout 76 a los pedidos de los jugadores por contenido más difícil. Estos eventos pueden ir de nivel 50 hasta nivel 200 y entre las recompensas por completarlas podemos encontrar legendarios de cuatro estrellas, incluyendo un nuevo conjunto exclusivo de éstas. Están pensados para ser realizados en equipo y como actividades ‘endgame’ (aunque se pueden hacer en cualquier punto de la aventura para tratar de subir de nivel y mejorar el equipo).

Estas actividades también deberían animarnos a regresar a ciertas partes remotas del mapa que ya liberamos y no visitamos desde hace tiempo.

Además de las plagas o infestaciones, la temporada 25 trae muchas novedades al juego. Pueden ver todo lo que llega en el siguiente calendario de eventos para los siguientes meses.

Fallout 76 está disponible para consolas PlayStation, Xbox y para PC mediante Steam.

♪ Take me home, country road ♫

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