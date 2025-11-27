Yakuza 0 será retirado de las tiendas y reemplazado por la versión Director’s cut, que es más cara y hace controversiales cambios a la historia

Sega y Ryu Ga Gotoku Studio anunciaron recientemente el lanzamiento de versiones «mejoradas» de Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 yYakuza 0 Director’s Cut en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam para celebrar los 20 años de la saga. Estas tendrán subtítulos en nuevos idiomas —incluyendo el español de Latinoamérica— y los dueños de las versiones normales podrán actualizarse pagando un costo extra (excepto para Kiwami 2, que será gratis), pero hay una parte de la noticia que nos tiene preocupados. Yakuza 0 Director’s Cut va a reemplazar la versión original del juego en todas las tiendas digitales y esta versión «mejorada» es considerada inferior por muchos fanáticos.

Según el comunicado oficial publicado por Ryu Ga Gotoku Studio en Twitter, la versiónYakuza 0 Director’s Cut va a reemplazar completamente la versión original del juego en las tiendas PSN Store, Microsoft Store y Steam el lunes 8 de diciembre de 2025. Aquellos que ya tengan el juego, podrán conservarlo a menos que decidan pagar $14.99 dólares extras (aún no sabemos cuál será el precio localizado) para actualizarlo. Esto también significa que el juego dejará de estar disponible para PS4 y Xbox One digitalmente.

Aunque la versión Director’s Cut del juego tiene notables mejoras —mejor rendimiento, la música original japonesa y los mencionados subtítulos en más idiomas— hay elementos que no le han gustado a los fanáticos. Tiene un modo multijugador que muchos consideran forzado, el minijuego de Mahjong tiene una nueva interfaz que lo hace más complicado y hace cambios a la historia que los fanáticos odiaron con pasión. Yakuza 0 Director’s Cut tiene nuevas secuencias de videos que muestran como algunos personajes que murieron en la versión original, sobrevivieron. Para muchos, esto debilita enormemente la trama.

La nueva versión también tiene un doblaje al inglés que algunos consideran bastante bueno, pero inferior al japonés.

Todo esto significa que si quieren jugar Yakuza 0 con su historia original, van a tener que comprar el juego antes del lunes 8 de diciembre y no actualizarlo. Otra opción es buscar una edición física del juego para PS3, PS4 o Xbox One.