Videojuegos

Yakuza Blocks: Like a Dragon ya está disponible en Roblox. Te contamos todo lo que sabemos de esta experiencia

SEGA esperar atraer nuevos jugadores a una de sus franquicias más populares, al costo de molestar a sus fanáticos más viejos.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Ryu Ga Gotoku Studio sorprendió a los jugadores con el lanzamiento de una experiencia para Roblox inspirada en la franquicia Like a Dragon, antes conocida como Yakuza. Esta se llama Yakuza Blocks: Like a Dragon, un juego multijugador licenciado dentro de Roblox que recrea la emblemática calle Tenkaichi de Kamurocho utilizando el motor de la plataforma, la cual ya se encuentra disponible para todos los usuarios de Roblox.

¿Qué sabemos sobre la experiencia de Yakuza (Like a Dragon) en Roblox?

Yakuza Blocks: Like a Dragon ya está disponible en Roblox. Te contamos todo lo que sabemos de esta experiencia

A diferencia de los juegos de consola, los cuales están clasificados para público adulto, la versión de Yakuza (Like a Dragon) para Roblox es para todo el público. No obstante, conserva elementos característicos de la saga. Ya que, durante la exploración de la ciudad, los usuarios pueden verse involucrados en peleas callejeras donde utilizan diversos estilos de combate y aprovechan las mecánicas de Heat Action para hacer más daño a sus rivales. La experiencia obtenida en estos enfrentamientos se puede distribuir entre tres atributos principales: Mente, Técnica y Cuerpo. Asimismo, Yakuza Blocks: Like a Dragon incluye minijuegos basados en las actividades secundarias de la serie de videojuegos de RGG Studio.

- Publicidad -
Yakuza Blocks: Like a Dragon ya está disponible en Roblox. Te contamos todo lo que sabemos de esta experiencia

El desarrollo del juego está a cargo de GeekOut, un desarrollador experimentado en Roblox que planea actualizar y expandir Yakuza Blocks: Like a Dragon en función de la actividad y los comentarios de la comunidad. Además en Yakuza Blocks: Like a Dragon, los jugadores podrán encontrar microtransacciones que incluyen trajes para Kiryu y otros personajes, adaptados al estilo visual de Roblox. Cabe resaltar, que según sus desarrolladores, el éxito en las ventas de estos aspectos será un factor clave para el desarrollo futuro del proyecto.

Yakuza Blocks: Like a Dragon ya está disponible en Roblox. Te contamos todo lo que sabemos de esta experiencia

Yakuza no es la primera franquicia en dar el salto a Roblox, ya que, Attack on Titan o One Piece ya cuentan con sus experiencias oficiales. Aunque la plataforma es popular por su audiencia joven, cuenta con una base de jugadores adultos que han crecido utilizándola.

🔥

Más contenido de Roblox

Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (noviembre 2026)
 Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (noviembre 2026)
Roblox: Códigos de Azure Latch (noviembre 2026)
 Roblox: Códigos de Azure Latch (noviembre 2026)
Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para noviembre 2026
 Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para…
Roblox códigos de Campos de batalla de frutas [Fruit Battlegrounds] (noviembre 2026)
 Roblox códigos de Campos de batalla de frutas…
Roblox códigos de Juego de boxeo sin título [Untitled Boxing Game] (noviembre 2026)
 Roblox códigos de Juego de boxeo sin título…
Roblox códigos de Rivals / Rivales (noviembre 2026)
 Roblox códigos de Rivals / Rivales (noviembre 2026)

Fuente: página oficial de la experiencia Yakuza Blocks: Like a Dragon en Roblox

Más de:
Roblox Roblox
Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (noviembre 2026)
Roblox: Códigos de Azure Latch (noviembre 2026)
Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para noviembre 2026
Roblox códigos de Campos de batalla de frutas [Fruit Battlegrounds] (noviembre 2026)
Roblox códigos de Juego de boxeo sin título [Untitled Boxing Game] (noviembre 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior La nueva colección de McDonald’s y Pokémon son 15 juguetes con forma de mini Cajita Feliz y cartas coleccionables, fecha para Latinoamérica
No hay comentarios

Lo último

La nueva colección de McDonald’s y Pokémon son 15 juguetes con forma de mini Cajita Feliz y cartas coleccionables, fecha para Latinoamérica
Cultura POP
Sir Patrick Stewart, quien dio vida al profesor Xavier en X-Men y a Picard en Star Trek, fallece a los 86 años
Cine y TV
Códigos activos de RIVALS
Roblox códigos de Rivals / Rivales (noviembre 2026)
Videojuegos
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Campos de Duelo) noviembre 2026
Videojuegos