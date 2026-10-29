Yakuza Blocks: Like a Dragon ya está disponible en Roblox. Te contamos todo lo que sabemos de esta experiencia

Ryu Ga Gotoku Studio sorprendió a los jugadores con el lanzamiento de una experiencia para Roblox inspirada en la franquicia Like a Dragon, antes conocida como Yakuza. Esta se llama Yakuza Blocks: Like a Dragon, un juego multijugador licenciado dentro de Roblox que recrea la emblemática calle Tenkaichi de Kamurocho utilizando el motor de la plataforma, la cual ya se encuentra disponible para todos los usuarios de Roblox.

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¿Qué sabemos sobre la experiencia de Yakuza (Like a Dragon) en Roblox?

A diferencia de los juegos de consola, los cuales están clasificados para público adulto, la versión de Yakuza (Like a Dragon) para Roblox es para todo el público. No obstante, conserva elementos característicos de la saga. Ya que, durante la exploración de la ciudad, los usuarios pueden verse involucrados en peleas callejeras donde utilizan diversos estilos de combate y aprovechan las mecánicas de Heat Action para hacer más daño a sus rivales. La experiencia obtenida en estos enfrentamientos se puede distribuir entre tres atributos principales: Mente, Técnica y Cuerpo. Asimismo, Yakuza Blocks: Like a Dragon incluye minijuegos basados en las actividades secundarias de la serie de videojuegos de RGG Studio.

El desarrollo del juego está a cargo de GeekOut, un desarrollador experimentado en Roblox que planea actualizar y expandir Yakuza Blocks: Like a Dragon en función de la actividad y los comentarios de la comunidad. Además en Yakuza Blocks: Like a Dragon, los jugadores podrán encontrar microtransacciones que incluyen trajes para Kiryu y otros personajes, adaptados al estilo visual de Roblox. Cabe resaltar, que según sus desarrolladores, el éxito en las ventas de estos aspectos será un factor clave para el desarrollo futuro del proyecto.

Yakuza no es la primera franquicia en dar el salto a Roblox, ya que, Attack on Titan o One Piece ya cuentan con sus experiencias oficiales. Aunque la plataforma es popular por su audiencia joven, cuenta con una base de jugadores adultos que han crecido utilizándola.

Fuente: página oficial de la experiencia Yakuza Blocks: Like a Dragon en Roblox