Yakuza, Kingdom Hearts y mucho más llegará pronto a Game Pass

Seguimos impresionados por la cantidad y calidad de los juegos que nos ofrece Microsoft mediante Game Pass, su servicio de suscripción. No importa si tenemos el servicio para PC o para Xbox One, cada mes recibimos nuevas sorpresas.

Esta no es una excepción. Microsoft acaba de revelarnos, mediante la cuenta oficial de Xbox Colombia en Twitter, los juegos que llegarán muy pronto a este servicio, tanto para la consola como para PC.

Tenemos una noticia que les va a alegrar la mañana… ¿listos?



Muy pronto llegan estos juegos a #XboxGamePassUltimate. 🤩 pic.twitter.com/scdNWp7Saf — Xbox Colombia (@XboxColombia) February 18, 2020

Como pueden ver, Xbox Game Pass va a recibir Yakuza 0, Kingdom Hearts 3, Ninja Gaiden II, Wasteland Remastered, Two Point Hospital y The Jackbox Party Pack 3. Por su parte, la versión de Game Pass para PC también tendrá Yakuza 0, Wasteland Remastered y Two Point Hospital, pero en lugar de los otros dos recibirá el juego de Game of Thrones desarrollado por Telltale Games y el RPG Indivisible.

Esta es una buena variedad de juegos que cubren una gran cantidad de géneros. Resulta especial la presencia de Kingdom Hearts 3, pues hace muy poco llegó a Xbox One el resto de la franquicia.

Microsoft no ha revelado la fecha en que estos juegos llegarán al servicio y simplemente ha dicho que los veremos ‘muy pronto’. Lo más probable es que podamos disfrutarlos antes de que termine febrero.

Fuente: cuenta oficial de Xbox Colombia en Twitter