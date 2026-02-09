Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – Reseña (PC)

Como es costumbre de cada febrero, SEGA y el estudio Ryu Ga Gotoku han decidido lanzar un nuevo juego de la franquicia Yakuza. Sin embargo, en esta ocasión no estamos ante un nuevo capítulo del arco argumental de Ichiban. En su lugar, en Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties regresamos a Okinawa para ver el que para muchos es el remake de uno de los juegos peor valorados de la saga del Dragón de Dojima. Adicionalmente, la reimaginación de Yakuza 3 no llega sola. Ya que el estudio Ryu Ga Gotoku ha incluido un gaiden —que sirve como un juego totalmente diferente— protagonizado por Yoshitaka Mine. Es por eso que en nuestra reseña de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, les contaremos si —a pesar de los inevitables cambios— la historia de la tercera entrega tiene una merecida segunda oportunidad.

De regreso a Okinawa después de 17 años

La historia de Yakuza 3 es sin lugar a dudas una de las más emotivas, personales y centradas de la saga. En cuanto a narrativa —en su momento—, Yakuza 3 fue el primer título de la saga donde la historia se volvió realmente atractiva y más compleja. Desde el inicio, Kiryu abandona por completo la vida de yakuza y, como civil, intenta gestionar un orfanato en Okinawa junto a Haruka. Sin embargo, el lugar donde se encuentra el orfanato Morning Glory se encuentra en un terreno que el gobierno tiene en la mira para sus planes de expansión armamentaria y turística de la isla. Adicionalmente, el Clan Tojo y la familia Ryudo de Okinawa también se ven involucrados. Este cruce de intereses empieza a interrumpir la tranquila vida que tiene Kiryu al lado de Haruka y los niños del Morning Glory.

Así que, a medida que los intentos por sacar a Kiryu del terreno fueron escalando e involucrando a sus amigos tanto en Okinawa como en Kamurocho, al Dragón de Dojima no le queda otra opción más que regresar al bajo mundo. Lo que encuentra Kiryu es un clan Tojo desmoronado por la ausencia de su líder, Daigo Dojima, al cual le disparó —el mismo día que al jefe de la familia Ryudo— una persona con la apariencia de Shintaro Kazama, la figura paterna de Kiryu. Este, junto a la presencia de la CIA en el interés por el terreno donde se encuentra el Morning Glory, es otro de los misterios, junto a la presencia de un traidor en el clan Tojo, que Kiryu tiene que descifrar en Yakuza Kiwami 3.

Una historia que resalta la importancia de la familia y las figuras paternas

La paternidad y la familia son dos de los temas centrales en la historia de Yakuza Kiwami 3, los cuales se aprecian en el desarrollo de los personajes principales del juego. La interacción entre Rikiya y Kiryu o la admiración de Mine por Daigo son dos grandes ejemplos de cómo estos puntos de vista —tan parecidos— son abordados de maneras diferentes y en su propio contexto agregan más profundidad a cada uno de los personajes. Adicionalmente, Yakuza Kiwami 3 cuenta con un arco argumental inédito, el cual involucra un enfrentamiento entre pandillas (Bōsōzoku) de Okinawa, el cual no afecta el desarrollo de la historia principal, pero sí cuenta con este mismo eje argumental de familia y paternidad.

¿La historia del Yakuza 3 original ha sido alterada en su versión Kiwami?

En esencia, la historia del Yakuza 3 original no ha sido cambiada. Cabe resaltar que la inclusión de Dark Ties es fundamental para entender mejor las motivaciones de Yoshitaka Mine. Esto debido a que este personaje —considerado como uno de los mejores antagonistas de la saga del Dragón de Dojima— antes no tenía tanto tiempo en pantalla. Esta corta historia incluida junto al remake de Yakuza 3 nos muestra la evolución de Mine hasta el momento donde se nos introduce en el juego original. Además, también da un contexto sumamente importante para entender la admiración que Mine siente por Daigo y sus verdaderas motivaciones para unirse a la yakuza. Es así que, en cuanto a historia, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties cumple. Eso sí, les aseguramos que al final quedarán satisfechos y curiosos de lo que Ryu Ga Gotoku pueda hacer en sus próximas entregas.

Un juego que no ha estado libre de la polémica

Yakuza Kiwami 3 también cuenta con un cambio de diseño para tres de sus personajes principales. Shigeru Nakahara, el patriarca de la familia Ryudo, fue rediseñado para usar los rasgos faciales de su nuevo actor de voz, Ryo Ishibashi. Por otro lado, Rikiya Shimabukuro es ahora interpretado por Sho Kasamatsu. Este actor, conocido por su participación en Tokyo Vice (2022), es también en quien se basó Ryu Ga Gotoku para el nuevo diseño de Rikiya.

Uno de los juegos con la mejor selección de juegos retro.

No obstante, la polémica sobre estos cambios se centra en el actor que interpreta y presta su apariencia para el diseño de Goh Hamazaki. Ya que, en 2022, el actor se vio envuelto en un incidente de acoso. Nosotros rechazamos el uso de este tipo de figuras, por más que esto ayude a contextualizar la maldad del personaje. Sin embargo, un videojuego no solo lo hace una persona o una decisión, así que es injusto juzgar al juego solo por esto sin resaltar sus otros puntos positivos y negativos.

Los verdaderos cambios de Yakuza Kiwami 3 están en su jugabilidad

Yakuza 3 y Kenzan fueron los primeros juegos de la saga que llegaron a PlayStation 3. Adicionalmente, la tercera entrega de la historia de Kiryu podría decirse que es el padre de los juegos modernos de esta saga. Así que la jugabilidad del original ha sido, sin lugar a dudas, lo que peor ha envejecido. En este aspecto, si bien han intentado integrar elementos de la jugabilidad original al Dragon Engine como la importancia del parry y esquivar en el combate, sí han dejado de lado algunas cosas. Ahora, las habilidades se consiguen de una forma plana y aburrida, quitándole a Yakuza 3 el humor que lo caracterizó y que sigue vigente en la saga de Ichiban.

Las habilidades en Yakuza Kiwami 3 se obtienen comprándolas en un árbol de habilidades plano. Este se alimenta con el dinero que obtenemos por cumplir con misiones y los puntos que se nos otorgan al cumplir con diferentes objetivos de la típica lista que hay en los juegos de esta franquicia. Gracias a esto hay una progresión gradual entre los capítulos de la historia y la cantidad de elementos desbloqueados. Este mismo esquema se mantiene en esencia intacto para Mine en Dark Ties. Por esta razón, ahora el celular ha quedado relegado a un dispositivo para agregar objetos que ayudan a modificar una estadística del personaje.

No todos los juegos deben parecer el mismo

Además, Yakuza Kiwami 3 también cuenta con una red social para ir recolectando gente por Kamurocho u Okinawa. Este elemento se siente ajeno y hace pensar que está incluido solo para cumplir con un estándar que haga ver “moderno” al título. En cuanto a misiones —dejando a un lado algunas que no sobrevivieron por los cambios efectuados o porque simplemente no eran compatibles con la época actual—, Yakuza Kiwami 3 cuenta con un gran número de estas. Hay misiones para reclutar miembros para las chicas Haisai, o para neutralizar objetivos para el capitán del clan Tojo. Además de las clásicas misiones cómicas o que nos obligan a probar la gran cantidad de minijuegos que hay por Kamorocho y Okinawa.

Adicionalmente, tanto Mine como Kiryu cuentan con su propia versión de un coliseo. Sin embargo, en el caso de Kiryu el arco de las chicas Haisai introduce un nuevo modo horda que toma como base lo visto en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, pero a menor escala. Sin embargo, se distingue de este último gracias a las “invocaciones especiales” que se pueden usar durante las batallas.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties 8.5 Calíficación general

Reseña hecha con una copia digital de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties para PC (Steam) brindada por SEGA Latinoamérica.