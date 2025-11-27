Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: SEGA detallas las actividades que podremos hacer en Morning Glory y Kanda Damage Control

SEGA y su estudio Ryu Ga Gotoku han revelado nuevos detalles de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties enfocados en la vida en el orfanato Morning Glory para Yakuza Kiwami 3 y el sistema de “Kanda Damage Control” para Dark Ties.

Así es la vida de padre de Kiryu en el Morning Glory de Yakuza Kiwami 3

La versión en japonés de este adelanto, la pueden ver en el siguiente enlace.

Yakuza Kiwami 3 sitúa a Kiryu como director del Orfanato Morning Glory en Okinawa. La rutina diaria de Kiryu incluye diversas actividades con los niños que residen en el orfanato. Estas tareas, que van desde cocinar y el cuidado de un huerto doméstico hasta ayudar con la tarea, pescar y la captura de insectos, han sido detalladas en el nuevo tráiler. La interacción diaria con cada uno de ellos desbloqueará sub historias individuales, conocidas como Family Time Events. Estos eventos abordan temáticas como la dificultad para hacer amigos, la preocupación por el futuro y las primeras experiencias amorosas y más.

Al ayudar a los niños a resolver sus problemas, Kiryu evoluciona como figura paterna.

El orfanato también dispone del Morning Glory Market, donde los productos, artesanías y otros artículos obtenidos a través de las actividades con los niños se pueden vender por dinero en efectivo. Estos fondos se utilizan para adornar el orfanato y comprar nuevos ingredientes.

La vida en el orfanato se complementa con minijuegos centrados en las tareas y actividades con los niños:

Sewing (Costura): Para confeccionar bolsas y estuches.

(Costura): Para confeccionar bolsas y estuches. Morning Glory Kitchen (Cocina del Orfanato).

(Cocina del Orfanato). Homework (Tarea).

(Tarea). Competitive Bug-Catching (Concurso Competitivo de Captura de Bichos).

(Concurso Competitivo de Captura de Bichos). Fishing (Pesca).

¿Cómo funciona Kanda Damage Control en Dark Ties?

Como Mine, nuestra tarea principal es emprender una campaña de relaciones públicas para cambiar la percepción de Kanda. Esto implica abordar una variedad de solicitudes y desafíos en nombre de Kanda. Los desafíos incluyen problemas de la vida cotidiana de los ciudadanos, así como asuntos más complejos o cosas inesperadas, como es costumbre en la franquicia Yakuza. El progreso en el sistema Kanda Damage Control desbloquea Drink Links (Enlaces de Bebida), los cuales son eventos que profundizan la relación entre Mine y Kanda.

Tipos de misiones de Kanda Damage Control:

Las misiones de buenas acciones siguen los planes diseñados por Zenba, un subordinado de Kanda. Mine debe investigar incidentes que ocurren en la ciudad.

siguen los planes diseñados por Zenba, un subordinado de Kanda. Mine debe investigar incidentes que ocurren en la ciudad. Otras misiones se centran en ayudar a la gente, donde se asiste a civiles en apuros, como personas acosadas por maleantes o ciudadanos con problemas menores.

El sistema también incorpora el Damage Control Challenge, que consiste en una variedad de misiones que incluyen eliminar a delincuentes en las calles y ganar en minijuegos.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties?

El tráiler, con el doblaje al inglés, lo pueden ver en el siguiente enlace.

El anuncio más importante fue el de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, cuya fecha de estreno está programado para el jueves 12 de febrero de 2026. Este remake de Yakuza 3 llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC vía Steam. El remake de Yakuza 3, además de contar con un cambio en su jugabilidad, expande también la historia del título original con un juego completamente nuevo, llamado Dark Ties. Este último se centra en Yoshitaka Mine, un personaje de Yakuza 3, el cual —a diferencia de Kiryu— basa su estilo de pelea en el boxeo.

