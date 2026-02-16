Yakuza Kiwami 3: guía de ubicación de todas las llaves de los casilleros de Kamurocho

Durante nuestro paso por Kamurocho en Yakuza Kiwami 3 podremos encontrar las llaves de 50 casilleros. Algunos de los cuales tienen recompesas interesantes para elprogreso de nuestra aventura. Así que en esta guía les comentaremos la ubicacion de todas las llaves de los casilleros de Kamurocho en Yakuza Kiwami 3 junto con las recompensas de cada uno para que conozcan que llave buscasr primero para mejorar el daño de Kiryu o su suerte en los diferentes juegos de mesa en Kamurocho.

No olviden navegar la guia con la tabla de contenido para poder encontrar la ubicación de la llave que necesitan.

Ubicacion de las llaves de la serie A

A1

Ubicada en la calle del Hotel District Road. Debe buscarse un pequeño hueco entre las columnas del edificio que se ve en la imagen. La recompensa por obtener la llave A1 es un CD con la canción «let´s Go Away» del juego Daytona USA.

A2

Se encuentra en el área de West Park (extremo noreste del mapa). La llave está en el interior de los baños públicos, específicamente en una de las esquinas. La recompensa por canjear la llave A2 es Botón del uniforme de pandillero: Kiwami x2.

A3

Situada en el callejón al norte de Tenkaichi Alley. Se localiza en la esquina noreste, justo enfrente de unas unidades de aire acondicionado. La recompensa por canjear esta llave es el sticker en relieve: gota de agua (azul cielo).

A4

Localizada en E Taihei Blvd, dentro de la oficina de información situada al norte del bloque de edificios de Kyushu No. 1 Star. Se encuentra al fondo del local y la recompensa es una chaqueta universitaria.

A5

En la entrada de Nakamichi St., a la izquierda de Café Alps. Es necesario mirar hacia arriba para localizar una caja de amor sobre un póster rosa que muestra a una chica. La recompensa por canjear la llave A5 de Yakuza Kiwami 3 en Kamurocho es un set completo de armadura de samurai.

Ubicacion de las llaves de la serie B

B1

En un garaje de estacionamiento ubicado al sur de Akaushimaru (Hotel District) y al noroeste del centro de bateo Yoshida. La recompensa por canjear la llave B1 de los casilleros de Kamurocho en Yakuza Kiwami 3 es un CD con la canción Kamurocho Lullaby.

B2

Al este de Shichifuku St., justo al lado opuesto de la tienda Poppo. Esta llave se encuentra en la entrada de un edificio, frente a un elevador y su recompensa es un traje de Malla.

B3

En la entrada de Tenkaichi St., sobre la acera oeste. Se debe caminar hacia el elevador del segundo edificio (contando desde la base del grupo de edificios) para encontrarla. La recompensa del casillero B3 de Kamurocho en Yakuza Kiwami 3 es una camisa manga corta con botones (cocodrilo).

B4

En el estacionamiento situado al norte de E Shichifuku St. La llave del casillero B4 ee ubica en el extremo más alejado, junto a un letrero. La recompensa por desbloquear este casillero es Arroz X3.

B5

En la calle que sube hacia el Dragon Palace desde Shichifuku St., la llave B5 se encuentra dentro de la caja de amor que está sobre un letrero vertical azul en el lado oeste de la vía. La recompensa del casillero B5 de Kamurocho en Yakuza Kiwami 3 es el casco de Majima Construction.

Ubicacion de las llaves de la serie C

C1

La llave del casillero C1 se encuentra en la esquina noreste del techo de la azotea del Centro de bateo Yoshida, a la cual se accede por las escaleras del lado este. La recompensa de este casillero es una camiseta con muesca en el cuello y chaqueta.

C2

Esta llave está ubicada en la esquina noroeste de la pequeña plaza donde se encuentra el jugador de Shogi, justo al sur del Champion District y la recompensa es una camiseta con una inscripción.

C3

Esta llave se ubica en el callejón situado detrás del nuevo bar Serena, en la esquina noroeste junto a un contenedor de basura azul. La recompensa de este casillero es el CD con la canción Machine Gun Kiss interpretada por Kazuma Kiryu.

C4

Para encontrar la llave del casillero C4 de Kamurocho en Yakuza Kiwami 3 deben dirigirse al local Lullaby Mahjong, al cual se accede desde Tenkaichi St. (frente al nuevo Serena) justo en la esquina noroeste interior. La recompensa del casillero C4 es un pantalón de traje con un estampado de leopardo.

C5

Para encontrar la llave C5 deben ir al exterior del edificio Mach Bowl, en su fachada este. Se debe mirar hacia arriba, cerca del letrero de neón con forma de pin de boliche y ubicar la caja de amor que contiene la llave. La recompensa por este casillero es un parche de serpiente para Kiryu-chan.

Ubicacion de las llaves de la serie D

D1

En el área del purgatorio, específicamente en la esquina noreste donde colindan el Gambling Hall y el restaurante Ikinari Steak, junto a un basurero se encuentra la primera llave de la serie D, cuya recompensa es una sudadera con capucha.

D2

La segunda llave de la serie D se encuentra ubicada en el callejón trasero de Sushi Gin (W Showa St.), justo al lado de un contenedor de desperdicios. La recompensa de este casillero es el CD con la canción Tonigth -restar from this nigth- interpretada por Kazuma Kiryu.

D3

para recolectar esta llave deben dirigirse a la esquina de la calle que rodea la casa de empeños Ebisu Pawn junto a una motocicleta roja y frente a la puerta de un elevador y la recompensa es una camisa manga larga con botones de color dorado.

D4

Directamente frente a la entrada de Ebisu Pawn, en el callejon Nakamichi, al lado de una motocicleta y la recompensa es el CD con la canción Heartbeat.

D5

En el callejón trasero del nuevo bar Serena. deben buscar la caja de amor, la cual está fijada en la parte alta de la pared sur. La recompensa del casillero D5 en Yakuza Kiwami 3 es una antena para el celular con la forma del casco de Majima Construction.

Ubicacion de las llaves de la serie D

E1

En el Hotel District, ubicada en el exterior del centro de bateo Yoshida, justo al lado izquierdo de las puertas principales y la recompensa es un sticker en relieve con forma de cinta de color violeta para el celular.

E2

La llave se encuentra en el estacionamiento del lado sur este de Taihei Blvd detrás de una unidad de color verde y la recompensa de este casillero es el CD con la canción Now or Never.

E3

La llave del casillero E3 se localiza en la calle Suppon, justo al lado sur de la calle frente al elevador de la tienda Sunshine. La recompensa de este casillero es Boton del uniforme de pandillero: Toku x3.

E4

En el interior de la tienda Le Marche, la cual se encuentra al este de la calle Showa, la llave se ubica específicamente en la esquina inferior derecha del establecimiento. La recompensa del casillero E4 de Kamurocho en Yakuza Kiwami 3 es un pantalón de tipo cargo.

E5

En el extremo suroeste del mapa, cerca de la entrada de Tenkaichi St. Se debe mirar hacia el edificio a la izquierda del arco rojo, sobre la cafetería Peter’s Blend y ubicar la caja de amor que contiene la llave del casillero E5. La recompensa de este casillero es un colgante de Game Gear para el celular que aumenta mucho el daño de la rotura de guardia.

Ubicacion de las llaves de la serie F

F1

La primera llave de la serie F de los casilleros de Kamurocho se encuentra en Park Blvd, al norte del restaurante Kanrai justo en el tapete rojo que tiene la palabra Welcome escrita. LA recompensa de este casillero es un sticker en relieve con forma de moño azul.

F2

En la vía inferior que sale de Senryo Ave (opuesta a Pink Alley). Se halla en la entrada de un edificio al sur de la calle, junto a un elevador y su recompensa es un Toughness ZZ.

F3

Dentro del restaurante Smile Burger (noroeste de Theater Square), inmediatamente a la derecha de la puerta de entrada se encuentra la llave que abre el casillero F3, el cual contiene un traje con estampado de leopardo.

F4

La llave del casillero F4 se ubica en Pink St., a la izquierda de la parada de taxis al fondo de la oficia de información y su recompensa es un Yokan triple, un Talisman 10-10-1, una carta de hanafuda de la suerte y una ficha de nueve puertas.

F5

En la intersección de Nakamichi Alley y Pink St. la llave para el casillero F5 se localiza mirando hacia arriba a la izquierda, bajo un letrero vertical rojo dentro de la caja de amor. La recompensa de este casillero es un colgante con la estatua de Majima que aumenta mucho el daño de las acciones de adrenalida.

Ubicacion de las llaves de la serie G

G1

En un callejón al este del billar y bar Kiss Shot se encuentra la llave del casillero G1, más precisamente en la sección norte de dicho callejón, junto a una puerta y su recompensa en un plato dorado.

G2

La llave del casillero G2 de Kamurocho en Yakuza Kiwami 3 se encuentra cerca del extremo norte de Pink Alley, en el punto donde los dos senderos convergen, frente a los aires acondicionados. La recompensa de este casillero es un CD con la canción Let me See You Dancin.

G3

En el pasaje que uqeda atras de Ebisu Pawn y el Club SEGA de Nakamichi St. se ubica la llave en un marco de puerta en la parte noroeste de la vía y la recompensa que guarda el casillero es un CD con la canción Receive You ~North Star~ del juego Fist of the North Star: Lost Paradise.

G4

Hacia el norte de Senryo Ave, dentro de una oficina de información se encuentra la llave del casillero G4 en la esquina posterior derecha y su recompensa es un par de zapatos de piel de serpiente.

G5

En el cruce de Shichifuku St. al este de la Millennium Tower St. se encuentra la llave del casillero G5 en una caja de amor que se encuentra en lo alto de un edificio de ladrillo rojo en la esquina noreste. La recompensa de este casillero es una pantalla de bloqueo para el celular, el cual aumenta la probabilidad de recibir un buen objeto en los maletines de Kamurocho.

Ubicacion de las llaves de la serie H

H1

Dentro de Mach Bowl, el cual se encuentra al oeste de Theater Alley —o frente a las oficinas de Kanda— se encuentra la llave al lado del basurero que esta cerca al ascensor. La recompensa de este casillero es un CD con la canción tradicional japonesa Fubuki Kouta.

H2

En el punto donde Pink Alley desemboca en Senryo Ave, justo en la salida sur, se encuentra la llave del casillero H2 en la esquina junto a un camión cubierto con una lona. La recompensa de este casillero es un adorno para el celular con forma de olla, el cual aumenta mucho el daño que le hagamos a enemigos que tengan estados alterados.

H3

La llave para el casillero H3 de Kamurocho en Yakuza Kiwami 3 se ubica en el extremo este de Taihei Blvd, cerca al restaurante Sushi Zanmai en el estacionamiento, al lado de la máquina de pago roja. La recompensa de este casillero es un blazer sin camisa.

H4

Al sur de Akaushimaru (en el distrito hotelero) se halla la llave del casillero H4 sobre un tapete rojo frente a un elevador que está oculto detrás de un muro. La recompensa de este casillero es otro grupo de amuletos de juego —Talisman de todos los 1, chicle 1-2-3, abalorios de goro, un cigarrillo torcido y una piedra de mantaña de pis para el Cee-lo.

H5

En la entrada de Pink Alley desde Senryo Ave la llave se encuentra dentro de una caja de amor que se puede ver al mirar hacia arriba a la izquierda de la entrada y su recopmpensa es un CD con la canción 24 hour Cinderella.

Ubicacion de las llaves de la serie I

I1

En Theater Square, en la sección norte de la plaza se encuentra la primera llave de la serie I junto a un bolardo justo afuera del Club SEGA. La recompensa de este casillero es un sticker en relieve con la forma de una estrella verde.

I2

Localizada en E Taihei Blvd, frente a una puerta situada a la izquierda de las escaleras que bajan hacia Costume Mania se encuentra la llave del casillero I2, la cual nos recompensa con un sticker en relieve con la forma de una estrella rosa.

I3

En el extremo este de la calle del Hotel District, la llave del casillero I3 se encuentra ubicada detras de un muro y un letrero amarillo en una esquina, en la imagen habiamos destrudi el letrero. La recompensa de este casillero es un sticker en relieve con la forma de una gota verde.

I4

En la esquina suroeste del bloque de edificios en donde se encunetra el restaurante Kanrai se encunetra la llave justo debajo de un menú y la recompensa es un par de mitones (guantes).

I5

En el callejón que conecta el este de Taihei Blvd con el Champion District se encuentra la llave del casillero I5. Para encontrarla solo debemos ubicar la caja de amor que está al llegar al sendero que gira hacia el este. La recompensa de este casillero es un CD con la canción Kamurocho Rhapsody interpretada por Kiryu.

Ubicacion de las llaves de la serie J

J1

Al oeste de Shichifuku St., en el lado opuesto al Children’s Park, la llave se ubica frente a unas puertas con letreros rojos. La recompensa de este casillero es un sticker en relieve con la forma de una estrella de color amarillo.

J2

En la entrada de Nakamichi St., en la esquina que colinda con Showa St. hay unas escaleras, las cules deben subir. La llave se encuentra al fondo y la recompensa es un plato de bronce, plata y oro.

J3

En la esquina noreste del Champion District, afuera de un local cuyo letrero muestra un sombrero de copa se encuentra la llave del casillero J3. La recompensa de este es un traje con el emblema del clan Tojo.

J4

En Taihei Blvd, dentro de la oficina de información situada a pocos edificios al este de Gindaco Highball Tavern se encuentra la llave al fondo del local. La recompensa de este casillero es un a piña x3.

J5

Frente al restaurante Akaushimaru (en el distrito hotelero), en el extremo norte del mapa se encuentra la llave en la caja de amorque está en el edificio de ladrillo. La recompensa de este casillero es un sticker de Disco Majima para el celular.

Guía de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties hecha con una copia digital del juego para Steam provista por SEGA Latinoamérica.