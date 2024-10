Reseña de Yakuza Kiwami actualizada con la información de la versión para Nintendo Switch.

A principios del 2015, conocedores de la franquicia y casuales fueron testigos de los orígenes de «El Dragón de la Familia Dojima» y «El Perro Loco de Shimano» en Yakuza 0. A pesar de algunas falencias relacionadas con la historia principal y el manejo de ciertas subtramas, la precuela fue bien recibida por la crítica especializada y se desempeñó mejor de lo esperado en materia de ventas. Este éxito no solo ha hecho que SEGA gane popularidad en Occidente sin la necesidad de recurrir únicamente al erizo azul, sino que servirá para justificar la localización de futuras entregas de la franquicia. Sin embargo, muchos jugadores primerizos necesitarán educarse sobre los eventos posteriores.

SEGA aprovechó el décimo aniversario de la franquicia, al igual que el ‘momentum’ ganado por la precuela, para localizar el remake del juego original. Por supuesto, este ya estaba planeado como algo más que una simple mejora gráfica, ya que incluiría nuevas mecánicas dirigidas a entregar una experiencia más expansiva y pulida de la que se ofreció originalmente. Ahora que finalmente está disponible en Occidente, cabe preguntar lo siguiente: ¿Yakuza Kiwami logra corregir los errores del título original y pulir sus fortalezas mientras agrega novedades? ¿O el diseño moderno de videojuegos ha mancillado una de las joyas perdidas de PlayStation 2? Todo esto lo conocerán en nuestra reseña de Yakuza Kiwami.

El inicio de la franquicia protagonizada por «El Dragón de la Familia Dojima»

Aunque la historia de Kiwami es toda una novedad para aquellos que solo hayan jugado Yakuza 0, no se puede olvidar que también apela a los fanáticos que han estado presentes desde 2005, explicando de esta forma la transformación de Akira Nishikiyama tras el trágico evento que pone en marcha la trama. Para bien o para mal, es la existencia de esa duda lo que permite que Kiwami complemente la historia de Yakuza por medio de escenas inéditas que muestran la evolución del ex-mejor amigo de Kazuma Kiryu. Por desgracia, lo anterior no implica que la trama presentada en el remake esté libre de falencias.

Cabe aclarar que no hay diferencia destacable entre la historia del juego original y la de Yakuza Kiwami, pero esta última peca por la pésima organización de los eventos que están contenidos en el primer capítulo. Ya que esta primera sección de la trama constantemente está saltando entre el pasado, el presente y el futuro, puede resultar terriblemente confuso. Por fortuna, tras la pésima introducción, el manejo de la historia mejora considerablemente.

Un Kamurocho con algo que hacen en cada esquina

La trama de Yakuza destaca principalmente por su simplicidad. Sin embargo, también brilla por la forma que justifica la exploración de Kamurocho y la introducción de sus personajes secundarios. Aunque Kazuma Kiryu es indiscutiblemente el foco de la historia, su interacción con los secundarios y la implementación orgánica de subtramas centradas en estos son algunas de las razones que contribuyeron a que este elenco inicial se volviera recurrente. Por supuesto, al no alterar la historia original de forma significativa, Kiwami sigue contando con los divertidos secundarios que acompañan a Kiryu a lo largo de una historia llena de acción y con un misterio lo suficientemente interesante, para mantener entretenido a cualquier jugador que busque algo más que dar palizas.



Los que jugaron Yakuza 0 no tardarán en notar que Kiwami, aunque cuenta con una buena cantidad de contenido nuevo, reutiliza varios de los assets de su predecesor. Para bien o para mal, esta decisión es la que permitió que el remake tuviera su económico precio. No obstante, es necesario reconocer que este reciclaje de assets causa que Kiwami se sienta como un híbrido de Yakuza 0 y el juego original. Aunque esto cuenta con consecuencias positivas, también cuenta con algunas negativas.

Al ser un remake, Kiwami trata de conservar la mayoría de lo que hizo que el juego original fuera tan memorable. Esto incluye las subtramas secundarias, que terminan siendo perjudicadas por el “nuevo” sistema de combate. Dado que Kiryu resulta un luchador mucho más versátil que en el Yakuza de PS2 y las misiones no han sido alteradas en lo más mínimo, estas terminan siendo demasiado sencillas.

¿El estilo de lucha de Yakuza 0 rompe a Kiwami?

Cabe aclarar que la influencia de Yakuza 0 no es completamente negativa en lo que respecta a las subtramas secundarias. Al igual que en la precuela, estas se revelan a medida que se explore Kamurocho y contribuyen a que la pequeña ciudad no se sienta como un mapa repleto de NPC prescindibles. Además de actuar como un recurso narrativo, varias de las subtramas sirven como introducción a las decenas de minijuegos disponibles. Sin embargo, es a través de los CP (Completion Points) que se incentiva el probarlos.



Introducidos en Yakuza 0, los CP consisten en puntos que se obtienen al completar objetivos específicos y pueden canjearse por items y habilidades al hablar con el payaso Bob Utsunomiya. Sin embargo, este no es el único medio a través del cual conseguir items especiales. Al igual que el juego original, Kiwami cuenta con una serie de llaves repartidas a lo largo de Kamurocho. Cada una de estas abre uno de los casilleros ubicados al lado de la Torre del Milenio. Estos contienen toda clase de objetos que ayudarán a Kiryu a lo largo de su aventura.

Si bien es cierto que las habilidades de Kiryu vuelven triviales algunos encuentros, el sistema de combate es sin lugar a dudas una de las características más brillantes del remake. Lo primero que evidenciarán aquellos que jugaron Yakuza 0 es que Kiryu conserva sus cuatro estilos de pelea: Brawler, Rush, Beast y Dragon of Dojima. Aunque estos estilos funcionan más o menos igual que en la precuela, unas cuantas modificaciones logran que el sistema de combate de Kiwami no sea únicamente más variado y balanceado, sino más profundo que el de su predecesor.

Majima está en todas partes

Si bien los cuatro estilos ya están desbloqueados al principio del juego, Kiryu tendrá que reaprender las habilidades de cada uno. A diferencia de Yakuza 0, Kiwami funciona con un sistema de experiencia tradicional. Esta puede ganarse derrotando enemigos y completando misiones, pero el sistema de mejora solo aplica a los primeros tres estilos. Para mejorar el estilo ‘Dragon of Dojima’ es necesario acudir a Goro Majima, mejor conocido como “El Perro Loco de Shimano”.



Una de las adiciones más simpáticas de Yakuza Kiwami es el sistema ‘Majima Everywhere’. Mientras Kiryu recorre Kamurocho, “El Perro Loco de Shimano” podrá perseguirlo, emboscarlo o meterse en sus combates. Sin embargo, estos encuentros nunca se sienten repetitivos gracias a que Majima puede emplear los cuatro estilos que tenía en Yakuza 0. Como si lo anterior no fuera suficiente, las desquiciadas situaciones creadas por Majima contribuyen a darle más variedad a los combates y ofrecen algunos de los momentos más memorables de Kiwami. Sin embargo, lo fundamental del sistema ‘Majima Everywhere’ es que al derrotarlo cumpliendo ciertas condiciones, Kiryu pueda perfeccionar su ‘Dragon of Dojima’.

Captura de video hecha con la versión para Nintendo Switch de Yakuza Kiwami.

Entre otras mecánicas de combate que ayudan a convertir a Kiwami en el mejor Yakuza de la franquicia, encontramos ‘la esencia de Kiwami’ durante los combates contra jefes, un estado de recuperación que se activa cuando estos tienen baja salud, quedando vulnerables y permitiendo hacer un movimiento Kiwami. Esta atractiva mecánica incentiva la buena administración de energía contra los jefes. Kiwami también permite conectar combos y habilidades de los cuatro estilos de forma instantánea, tras comprar una de las primeras habilidades.

¿Es Kiwami el primerYakuza para una consola de Nintendo?

Para muchos, Yakuza Kiwami es el debut de la franquicia en una consola de Nintendo. Esto si bien aplicara para Occidente, no pasa lo mismo para el territorio japonés. Ya que, Ryū ga Gotoku 1 & 2 HD for Wii U fue el primer juego de la franquicia Yakuza en ser lanzado para una consola de Nintendo. Una vez aclarado esto, vamos a decirles si vale la pena este port del remake de Yakuza en Nintendo Switch.

Tanto en modo portatil como en dock el juego tiene un buen desempeño, pero la distancia de dibujado y el poping se acentuan más cuando jugamos en la pantalla de la consola.

Desde hace dos años se puede decir que podemos jugar en todas partes —si tenemos una Steam Deck— Yakuza Kiwami. Así que esto ya no es un punto a destacar en esta versión para Nintendo Switch. Sin embargo, queremos destacar que Ryu Ga Gotoku Studio ha entregado un gran trabajo con el port de Yakuza Kiwami para Switch. Ya que, se siente y se ve similar a las versiones para PC o PlayStation 4.

¿Vale la pena Yakuza Kiwami para Nintendo Switch?

Entendiendo, que Nintendo Switch cuenta con un hardware inferior, es muy destacable que Kamurocho se sienta lleno de vida y no pierda ni su lluvia ni las luces de neón que lo caracterizan en las noches. No obstante, esto es gracias a que los FPS en Yakuza Kiwami para Nintendo Switch son variables. En espacios abiertos, debido a la gran carga gráfica, sus FPS pueden bajar de los 30. Sin embargo, en locaciones como el purgatorio o momentos del juego donde no estamos en la ciudad, la tasa de fotogramas por segundo logra estabilizarse.

Desafortuinadamente, la llegada de Yakuza Kiwami a Nintendo Switch no estuvo acompañada de una localización al español.

A pesar de lo anterior, sí pensamos que Yakuza Kiwami vale la pena jugarlo en Switch. Esto debido a que sus problemas gráficos, auqnue son en algunos momentos evidentes, no afectan la jugabilidad y además su precio de lanzamiento —de 78.990 en eShop de Colombia— lo hacen sumamente atractivo si tenemos encuenta todo lo que el juego tiene para ofrecer. Esperamos que gracias a la llegada de Yakuza Kiwami a Nintendo Switch, SEGA se anime a traer al resto de la franquicia a la próxima consola de Nintendo que seguramente podrá correr los juegos actuales que corren con el Dragon Engine.

