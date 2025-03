Los personajes de Yakuza/Like a Dragon llegaron cantando a Among Us

Directamente desde Kamurocho (o desde Hawai) llegan Kazumna Kiryu, el pirata yakuza Goro Majima, Ichiban Kasuga y compañía para acusarse mutuamente de ser impostores. Innersloth anunció y lanzó de inmediato una colaboración entre Among Us y Like a Dragon —previamente conocido como Yakuza— en forma de un nuevo cosmicubo.

Para celebrar este ‘crossover’, tenemos un divertido video en el que Kiryu, o más bien la versión tripulante de Kiryu, canta esa adorable balada que es Bakamitai con mucho sentimiento.

El cosmicubo de Kamurocho ya está a la venta dentro de la tienda del juego por 110 estrellas y estará disponible hasta el 23 de junio de 2025. Una vez lo adquieran, pueden subir de nivel completando tareas para reclamar las siguientes recompensas

Cabello de Kasuga Ichiban

Traje de Kasuga Ichiban

Apariencia tropical de Kasuga Ichiban

Cabello de Kazuma Kiryu

Traje de Kazuma Kiryu

Cabello de Goro Majima

Parche de Goro Majima

Chaqueta de Goro Majima

Casco de construcción de Majima Construction

Diadema Cenicienta 24 horas

Traje Cenicienta 24 horas

Apariencia de Yakuza en Hawai

Sombrero de Ono Michio

Gafas de Tianyou Zhao

Chaqueta de Tianyou Zhao

Chaqueta de Taiga Saejima

Chaqueta de Shun Akiyama

Mascota Nancy

Mascota DRAG-ON

Tarjeta de nombre Héroe de Yokohama

Tarjeta de nombre Perro loco de Shimano

Tarjeta de nombre Bienvenidos a Kamurocho

Tarjeta de nombre Neon Sotenbori

Tarjeta de nombre Yokohama Nights

Tarjeta de nombre Dragón de Dojima

Pueden conocer más detalles sobre la colaboración de Yakuza/Like a Dragon con Among Us en la página oficial del juego.