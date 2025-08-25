Videojuegos

Conozcan a Yidhari, Komano y Lucía: los nuevos agentes de la versión 2.3 de Zenless Zone Zero

Nuevos miembros de la Cabaña del Terror justo a tiempo para Halloween.

No había pasado ni un día desde la presentación especial de la versión 2.2 y Hoyoverse ya estaba revelando los personajes que van a llegar en la siguiente actualización. Todavía nos estamos preparando para jugar con Sporos, Orfia y Magas, pero podemos ir haciendo un espacio en nuestra cabeza para los nuevos agentes de la versión 2.3 de Zenless Zone Zero: Lucía, Komano y Yidhari.

Estos tres personajes fueron revelados mediante la cuenta oficial en español del juego en Twitter. Vamos a conocerlos.

Empezamos con Lucía. Ella es una miembro de los foros de la Cabaña del Terror junto a Yuzuka y Alice, donde se hace llamar «Emisaria de la noche». Parece que es la autora —o al menos la narradora— de muchas de las historias de miedo más populares de los foros y antes de conocerla, muchos creían que se trataba de una fantasma real.

  • Atributo: Etéreo
  • Especialidad: Soporte
  • Rango: S

Luego tenemos a Komano Manato. Este Thiren también es un miembro de los foros de la Cabaña del Terror y está empeñado en proteger a los demás miembros. A pesar de su fuerza y tamaño, vive de los trabajos de medio tiempo.

  • Atributo: Ígneo
  • Especialidad: Ruptura
  • Rango: A

Por último tenemos a Yhidari. Esta misteriosa «chica pulpo» es adicta a las historias de terror de los foros de la Cabaña del Terror y pues… tiene tentáculos.

  • Atributo: Gélido
  • Especialidad: Ruptura
  • Rango: S

Cuándo sale la versión 2.3 de Zenless Zone Zero con Lucía, Komano y Yidhari

Si el calendario de actualizaciones no se interrumpe, la fecha de lanzamiento de la versión 2.3 de Zenless Zone Zero será en la noche del miércoles 15 de octubre de 2025, justo a tiempo para tener los miembros de la Cabaña del Terror en Halloween.

Al momento de hacer esta nota no sabemos cuáles de estos Agentes saldrán en la fase 1 en la fecha de inicio de la versión y cuáles serán de la fase 2 que empezaría el 5 de noviembre.

