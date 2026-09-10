Yo-kai Watch 2: Haunted Domain es un remake confirmado para Occidente cuando Yo-kai Watch 4 ni siquiera se asomó por estos lados

Level-5 anunció sorpresivamente Yo-kai Watch 2: Haunted Domain, un ‘remake’ para Nintendo Switch 2 de Yo-kai Watch 2: Bony Spirits / Fleshy Souls original de 3DS, del 2014 en Japón y 2016 en Occidente. Esta nueva entrega de la saga Yo-kai Watch evoluciona las aventuras de Bony Spirits, Fleshy Souls y Psychic Specters con gráficos mejorados y contenido inédito para Nintendo Switch 2.

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Acompaña a Nate mientras entabla amistad con una gran variedad de Yo-kai y se embarca en las misteriosas y extrañas aventuras que caracterizan a la serie. Además de nuevo contenido narrativo, los jugadores podrían encontrarse con algunos Yo-kai inéditos.

El primer juego de Yo-kai Watch para 3DS fue una muy refrescante experiencia de criaturas coleccionables, para una franquicia cuya luz se fue apagando en Occidente hasta desaparecer después de la tercera entrega y un par de ‘spin-off’. Aquel primer título recibió un relanzamiento como Yo-kai Watch 1 para Nintendo Switch en 2019 pero solo en Japón.

Por su parte, Yo-kai Watch 4 también vio la luz en 2019 pero tampoco salió de Japón, tanto para Switch como PS4, primer juego de la saga en dicha consola de Sony. Este se trata de un ‘crossover’ entre las diferentes líneas temporales del anime y las películas, incluido Yo-kai Watch Shadowside, protagonizado por la hija de Nate y Katie. Tristemente los problemas de desarrollo internos en Level-5 y el cierre de la división americana, sumado a bajas ventas de los juegos y sobreoferta de mercancía, eliminaron toda posibilidad de localización de la cuarta iteración.

Por lo tanto, el anunciado ‘remake’ Yo-kai Watch 2: Haunted Domain es un regreso de la franquicia principal RPG a Occidente —tal como Professor Layton— pero con vacíos de lanzamientos desde Yo-kai Watch 3, cartucho de alto valor para 3DS debido a sus pocas copias distribuidas. Ni Yo-kai Watch 1 o Yo-kai Watch 4 hacen parte de los planes para ser traducidos, así que debemos conformarnos con la segunda parte por segunda vez. Algo es algo, suponemos, Yo-kai Watch merece otra oportunidad por estos lados.