Yoko Shimomura, legendaria compositora de videojuegos, estará presente en Brasil Game Show 2025

Yoko Shimomura, compositora de bandas sonoras para juegos icónicos como Final Fantasy XV (2016), Street Fighter II (1991), Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (1996) y los títulos de la franquicia Kingdom Hearts, estará presente los días 10 y 11 de octubre en el Brasil Game Show 2025. Shimomura participará en las sesiones de BGS Talks y Meet and Greet, también será homenajeada por BGS con el Lifetime Achievement Award, un galardón que se otorga a reconocidos profesionales de la industria del ‘gaming’ a nivel mundial.

Reconocida mundialmente como una de las compositoras líderes en la industria de los videojuegos, Yoko Shimomura es responsable de algunas de las bandas sonoras más icónicas y conmovedoras de las últimas tres décadas. Su carrera comenzó en Capcom a finales de la década de 1980, donde ganó reconocimiento internacional con su trabajo en Street Fighter II, incluido el inolvidable tema para el personaje Guile. Años después, ya en Squaresoft (actual Square Enix), aportó notables composiciones a títulos como Super Mario RPG, Legend of Mana y Parasite Eve, obras que consolidaron su estilo único que combina elementos clásicos, orquestales y contemporáneos.

Shimomura regresó también al ‘remake’ de Super Mario RPG para componer las versiones arregladas, pero el juego también incluye los temas originales.

Su trabajo más aclamado llegó con la serie Kingdom Hearts, en la que sus composiciones emotivas y cinematográficas se convirtieron en parte esencial de la identidad de la franquicia. La música de Shimomura ha sido interpretada por orquestas de todo el mundo, en giras como Kingdom Hearts Orchestra – World Tour y Video Games Live. Su participación en BGS 2025 representa una oportunidad rara y especial para que el público latino celebre el legado de una verdadera leyenda de la música en los videojuegos.

El 8 de abril de 2025, Yoko Shimomura fue honrada con el BAFTA Fellowship durante la edición 21 de los BAFTA Games Awards. Este es el premio más prestigioso que otorga la Academia Británica de Cine y Televisión, reconociendo las contribuciones excepcionales y duraderas de la artista a la industria de los videojuegos.

BGS 2025 se realizará del 9 al 12 de octubre, en el distrito de Anhembi, en São Paulo. El evento de este año ocupará los cinco pabellones del moderno espacio con grandes avances en la experiencia de expositores y público.