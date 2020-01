Yooka-Laylee and the Impossible Lair tendrá pronto una demo gratuita

Aunque siempre es buena idea probar un videojuego antes de comprarlo, no siempre disponemos de una ‘demo’ para hacerlo. Estas cortas ‘muestras gratis’ pasaron de moda en algún momento y son realmente pocos los juegos recientes que nos permiten darles una mirada de esta forma.

Otra cosa curiosa que ocurre con las ‘demos’ modernas es que algunas son puestas a disposición del público tiempo después del lanzamiento del juego. Este será el caso de Yooka-Laylee and the Impossible Lair, el juego de plataformas 2D de Playtonic Games que salió a la venta en octubre de 2019 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Si sienten curiosidad por este juego, pero no han decidido comprarlo, jugar la ‘demo’ podrá ayudarles a tomar esa decisión. Ésta llegará a Steam el 23 de enero y a PS4 y Switch el 30 del mismo mes. También llegará a Xbox One en una fecha aún no determinada.

Aunque no sabemos cuántos niveles de Yooka-Laylee and the Impossible Lair estarán disponibles en la ‘demo’, Playtonic reveló que no tendrá limite de tiempo y podremos jugarla todas las veces que queramos.

Impossible Lair es la secuela de Yooka-Laylee, un juego de plataformas 3D financiado mediante Kickstarter que llegó al mercado en 2017. Playtonic Games cuenta entre sus desarrolladores con ex-miembros de Rare que trabajaron en Banjo-Kazooie.

Fuente: cuenta de Playtonic Games en Twitter