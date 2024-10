Yooka-Replaylee confirma su lanzamiento en Nintendo 👀 [inserte nombre oficial de la consola Switch 2]

El pasado junio conocimos la remasterización de Yooka-Laylee, el juego creado por desarrolladores originales de Banjo-Kazooie. Una buena parte de exempleados de Rare –la de los noventa, no la de Microsoft– se unieron y fundaron Playtonic. Su primer lanzamiento para el 2017 fue Yooka-Laylee, largamente inspirado en el plataformas de coleccionables Banjo-Kazooie. A este le siguió una secuela lateral en 2019 que seguía más bien los pasos de Donkey Kong Country. Por el momento no hay noticias de un sucesor al primer Yooka-Laylee, pero lo que sí prepara Playtonic es una remasterización bajo el nombre Yooka-Replaylee.

Todavía no hay una fecha de lanzamiento para Yooka-Replaylee, pero Playtonic sí confirmó en un nuevo tráiler la llegada a PS5, Xbox Series X/S y PC (Steam). En cuanto a Nintendo, si bien Yooka-Laylee se encuentra disponible en Switch, Yooka-Replaylee no parece tener el mismo destino. Al final del tráiler solo se ve su confirmación para «Nintendo», no Switch u otro nombre oficial. Por supuesto se trata de la consola sucesora o coloquialmente llamado Switch 2. Pero como la compañía no ha revelado el nombre oficial del sistema, Playtonic no puede hacer ‘spoiler’ mas que confirmar.

El relanzamiento para PC y consolas del juego de 2017, incluye mejoras visuales como iluminación y vegetación. En nuestra opinión sobre el juego original, ya lucía lo suficientemente bien y colorido. Playtonic además implementa una cámara mejorada, controles revisados, mapa de mundo con registro de coleccionables, rastreador de retos y más. Aquello del mapa sí es una muy buena decisión para Yooka-Replaylee.

El juego recibe soporte para resoluciones mayores y mejoras de rendimiento, nuevos retos y moneda coleccionable, secretos frescos y opciones de accesibilidad. La banda sonora original de Grant Kirkhope (compositor de Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie), Steve Burke y el legendario David Wise (Donkey Kong Country), recibe arreglos orquestales a la altura de la remasterización visual.

Fuente: Playtonic Twitter