Yooka-Replaylee revela nuevo tráiler y fecha de lanzamiento para PC, PS5, Xbox Series X/S y Switch 2 

Playtonic confirmó que Yooka-Replaylee se lanzará el 9 de octubre del 2025. El esperado ‘remake’ del juego indie plataformas 3D del 2017 llegará a PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S y Switch 2.

Como agradecimiento a los fans, quienes ya posean el juego original recibirán automáticamente un 30% de descuento en la compra de Yooka-Replaylee en la misma plataforma de la generación actual. Así, quienes tengan el juego base en Nintendo Switch obtendrán el descuento para la compra del ‘remake’ en Nintendo Switch 2; quienes lo tengan en PlayStation 4 recibirán el descuento para la compra del ‘remake’ en PlayStation 5; y quienes posean el Yooka-Laylee original en Xbox One contarán con un 30% de descuento en la compra del ‘remake’ para Xbox Series X/S.

Yooka-Replaylee es la versión definitiva, rehecha y mejorada de Yooka-Laylee, desarrollado por los principales talentos creativos detrás de los juegos Banjo-Kazooie y Donkey Kong Country. Nuevos desafíos remezclados (y algunos clásicos favoritos) te esperan mientras exploras, una vez más como el adorable dúo Yooka y Laylee, los hermosos y enormes mundos abiertos, todo acompañado de una preciosa banda sonora orquestal. ¿Mencionamos que ahora hay un mapa aún más expansivo? ¿Una nueva y reluciente moneda? ¿Y montones de opciones de personalización? ¡Esta es una nueva experiencia!