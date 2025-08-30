Videojuegos

Yooka-Replaylee revela nuevo tráiler y fecha de lanzamiento para PC, PS5, Xbox Series X/S y Switch 2 

Dúo dinámico mejorado.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 1 min

Playtonic confirmó que Yooka-Replaylee se lanzará el 9 de octubre del 2025. El esperado ‘remake’ del juego indie plataformas 3D del 2017 llegará a PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S y Switch 2.

Como agradecimiento a los fans, quienes ya posean el juego original recibirán automáticamente un 30% de descuento en la compra de Yooka-Replaylee en la misma plataforma de la generación actual. Así, quienes tengan el juego base en Nintendo Switch obtendrán el descuento para la compra del ‘remake’ en Nintendo Switch 2; quienes lo tengan en PlayStation 4 recibirán el descuento para la compra del ‘remake’ en PlayStation 5; y quienes posean el Yooka-Laylee original en Xbox One contarán con un 30% de descuento en la compra del ‘remake’ para Xbox Series X/S.

Yooka-Replaylee es la versión definitiva, rehecha y mejorada de Yooka-Laylee, desarrollado por los principales talentos creativos detrás de los juegos Banjo-Kazooie y Donkey Kong Country. Nuevos desafíos remezclados (y algunos clásicos favoritos) te esperan mientras exploras, una vez más como el adorable dúo Yooka y Laylee, los hermosos y enormes mundos abiertos, todo acompañado de una preciosa banda sonora orquestal. ¿Mencionamos que ahora hay un mapa aún más expansivo? ¿Una nueva y reluciente moneda? ¿Y montones de opciones de personalización? ¡Esta es una nueva experiencia!

La nueva mascota virtual de Takara Tomy sensible al tacto con 157 Pokémon, repasamos el legado de dispositivos
¿Es Metal Gear Solid Delta Snake Eater un remake que hace honor al juego original? Y otras preguntas y respuestas sobre el regreso de Snake
Honkai Nexus Anima — beta, personajes, Ánimas y más detalles de «el Pokémon de Hoyoverse»
El juego gratis Dragon Ball Gekishin Squadra ya tiene fecha de lanzamiento
Genshin Impact versión 6.0 (Luna I): fecha, códigos, banners, eventos de Nod Krai y más
El mejor jugador de Fortnite en Ecuador se conocerá en la segunda misión de Modo Ego
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior La nueva mascota virtual de Takara Tomy sensible al tacto con 157 Pokémon, repasamos el legado de dispositivos
No hay comentarios

Lo último

La nueva mascota virtual de Takara Tomy sensible al tacto con 157 Pokémon, repasamos el legado de dispositivos
Cultura POP
Ranma 1/2: ya sabemos cuando es el estreno de la segunda temporada en Netflix
Anime y Manga
GTA Online: Cayo Perico se llena de un Ataque zombi y solo debes sobrevivir
Videojuegos
Filtran detalles de la supuesta consola PS6 portátil, la respuesta de PlayStation a Nintendo Switch
Videojuegos