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Yoshi and the Mysterious Book: cómo desbloquear capítulos y niveles en el juego plataformas de Good-Feel para Nintendo Switch 2

Misterios por resolver.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Yoshi and the Mysterious Book trata literalmente de recorrer las páginas del Sr. E y descubrir las numerosas criaturas catalogadas en ellas, a las cuales podemos bautizar libremente como beneficio adicional. Al igual que en la vida real y en otros juegos de coleccionismo de criaturas en consolas Nintendo, hay muchas criaturas por descubrir y una buena cantidad de capítulos para encontrarlas. El Sr. E es un libro muy completo además de misterioso, con muchos niveles para que los disfrutes con un diseño de arte especial.

¿Cuántos capítulos hay en Yoshi and the Mysterious Book?

Yoshi Mysterious Book capítulos

En total hay 12 capítulos para explorar en Yoshi and the Mysterious Book. Todos son completamente únicos y rara vez comparten las mismas criaturas principales de otros capítulos. Muchas criaturas reaparecen en capítulos posteriores al de su presentación. Crayzee Dayzee y Bunchabee son algunos de los más comunes, por ejemplo. En los reencuentros, muchas de estas criaturas también tienen nuevas interacciones con las criaturas del capítulo en el que estés jugando.

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Ya que el Sr. E es un libro con capítulos, igualmente puedes acceder a cualquiera de los capítulos que hayas desbloqueado en el orden que quieras.

No puedes jugar los 12 capítulos en el orden que quieras. Debes completarlos todos para que la historia avance y se desbloquee la segunda mitad de los capítulos. Sin embargo, puedes terminar el Capítulo 1 y saltar directamente al Capítulo 6 si has reunido el número de descubrimientos necesarios para desbloquearlo.

Cómo desbloquear cada capítulo de Yoshi and the Mysterious Book

Yoshi Mysterious Book capítulos

Desbloquear capítulos en la última aventura de Yoshi es natural, pero a medida que investigues y aprendas más sobre las criaturas del libro, tendrás más descubrimientos y más capítulos desbloquearás. Puedes centrarte en las criaturas de un capítulo específico e intentar aprender todo lo posible sobre ellas para desbloquear capítulos posteriores todavía más rápido. A continuación todos los capítulos del juego y la cantidad de descubrimientos necesarios para desbloquearlos.

Capítulo de Yoshi and the Mysterious BookDescubrimientos para desbloquear
Capítulo 1: WildwoodsPredeterminado
Capítulo 2: MountaintopsAproximadamente 50 descubrimientos
Capítulo 3: SeasideEntre 60 y 70 descubrimientos
Capítulo 4: Settled Valley114 descubrimientos
Capítulo 5: Bug Country167 descubrimientos
Capítulo 6: Remote Isle218 descubrimientos
Capítulo 7: UndergroundCompletar los primeros seis capítulos + 285 descubrimientos
Capítulo 8: Tallest Of TreesCompletar los primeros seis capítulos + 353 descubrimientos
Capítulo 9: MiniworldCompletar los primeros seis capítulos + 421 descubrimientos
Capítulo 10: MoonCompletar los primeros seis capítulos + 500 descubrimientos
Capítulo 11: Special StudiesCompletar los primeros diez capítulos + 717 descubrimientos
Capítulo 12: Mr. E’s ChallengesCompletar los primeros diez capítulos + 999 descubrimientos

Yoshi and the Mysterious Book está disponible exclusivamente a través de Nintendo Switch 2.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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