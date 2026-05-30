Yoshi and the Mysterious Book: cuántos capítulos y niveles hay en el juego plataformas de Good-Feel para Nintendo Switch 2

Yoshi and the Mysterious Book trata literalmente de recorrer las páginas del Sr. E y descubrir las numerosas criaturas catalogadas en ellas, a las cuales podemos bautizar libremente como beneficio adicional. Al igual que en la vida real y en otros juegos de coleccionismo de criaturas en consolas Nintendo, hay muchas criaturas por descubrir y una buena cantidad de capítulos para encontrarlas. El Sr. E es un libro muy completo además de misterioso, con muchos niveles para que los disfrutes con un diseño de arte especial.

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¿Cuántos capítulos hay en Yoshi and the Mysterious Book?

En total hay 12 capítulos para explorar en Yoshi and the Mysterious Book. Todos son completamente únicos y rara vez comparten las mismas criaturas principales de otros capítulos. Muchas criaturas reaparecen en capítulos posteriores al de su presentación. Crayzee Dayzee y Bunchabee son algunos de los más comunes, por ejemplo. En los reencuentros, muchas de estas criaturas también tienen nuevas interacciones con las criaturas del capítulo en el que estés jugando.

Ya que el Sr. E es un libro con capítulos, igualmente puedes acceder a cualquiera de los capítulos que hayas desbloqueado en el orden que quieras.

No puedes jugar los 12 capítulos en el orden que quieras. Debes completarlos todos para que la historia avance y se desbloquee la segunda mitad de los capítulos. Sin embargo, puedes terminar el Capítulo 1 y saltar directamente al Capítulo 6 si has reunido el número de descubrimientos necesarios para desbloquearlo.

Cómo desbloquear cada capítulo de Yoshi and the Mysterious Book

Desbloquear capítulos en la última aventura de Yoshi es natural, pero a medida que investigues y aprendas más sobre las criaturas del libro, tendrás más descubrimientos y más capítulos desbloquearás. Puedes centrarte en las criaturas de un capítulo específico e intentar aprender todo lo posible sobre ellas para desbloquear capítulos posteriores todavía más rápido. A continuación todos los capítulos del juego y la cantidad de descubrimientos necesarios para desbloquearlos.

Capítulo de Yoshi and the Mysterious Book Descubrimientos para desbloquear Capítulo 1: Wildwoods Predeterminado Capítulo 2: Mountaintops Aproximadamente 50 descubrimientos Capítulo 3: Seaside Entre 60 y 70 descubrimientos Capítulo 4: Settled Valley 114 descubrimientos Capítulo 5: Bug Country 167 descubrimientos Capítulo 6: Remote Isle 218 descubrimientos Capítulo 7: Underground Completar los primeros seis capítulos + 285 descubrimientos Capítulo 8: Tallest Of Trees Completar los primeros seis capítulos + 353 descubrimientos Capítulo 9: Miniworld Completar los primeros seis capítulos + 421 descubrimientos Capítulo 10: Moon Completar los primeros seis capítulos + 500 descubrimientos Capítulo 11: Special Studies Completar los primeros diez capítulos + 717 descubrimientos Capítulo 12: Mr. E’s Challenges Completar los primeros diez capítulos + 999 descubrimientos

Yoshi and the Mysterious Book está disponible exclusivamente a través de Nintendo Switch 2.