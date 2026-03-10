Yoshi y el libro misterioso ya tiene fecha de lanzamiento y un nuevo tráiler

La próxima aventura en solitario de nuestro dinosaurio favorito no se va a tardar mucho en llegar. Nintendo reveló un nuevo tráiler del juego de plataformas en 2D Yoshi y el libro misterioso (‘Yoshi and the Mysterious Book’) que además de mostrar nuevos detalles sobre la historia, la jugabilidad y habilidades de la montura de Mario y sus amigos de colores, reveló cuál será su fecha de lanzamiento.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Yoshi y el libro misterioso. Seguir

Este juego saldrá a la venta el jueves 21 de mayo de 2026. Pueden ver el nuevo tráiler a continuación, en el canal oficial de Nintendo of America en YouTube en el marcó de las celebraciones del MAR10, el «día de Mario». Esta no será la única aventura que vivirá el dinosaurio verde este año, pues tendrá una participación estelar en Super Mario Galaxy: la película.

Entre algunas de las novedades que vimos están la posibilidad de usar una gran variedad de habilidades obtenidas tras devorar las criaturas que encontramos en las páginas del libro misterioso, poder montarlas sobre Yoshi para llevarlas a diferentes partes de los niveles y hasta la forma de «alterarlas» dándoles comida para cambiar su comportamiento. También podremos ponerle nombre a las criaturas que encontremos.

Otra cosa que explicaron es que dependiendo los «descubrimientos» que hagamos con las criatures, obtendremos Estrellas que nos permitirán abrir nuevas páginas del libro para buscar más criaturas.

El tráiler también nos dejó apreciar mucho mejor el bello arte con estilo de «dibujo a mano» y la curiosa animación que tienen los personajes. Definitivamente va a ser un título muy bello a nivel visual.

¡Ah sí! Y al final podemos ver que Bowser Jr. aparecerá en el juego.

Yoshi y el libro misterioso (‘Yoshi and the Mysterious Book’) será un juego exclusivo para Nintendo Switch 2. No saldrá en la Nintendo Switch original.