YouTube restringirá los videos con «violencia gráfica de videojuegos» y anima a los creadores a censurarse

Continuamos viendo una preocupante tendencia hacia la censura conservadora en Internet. Ya vimos como —bajo presión de VISA, Mastercard y organizaciones de ultraderecha— tiendas digitales como Steam y Itch.io han tenido que restringir el acceso a videojuegos con contenido o temas sexuales y las redes sociales usan algoritmos para «ocultar» publicaciones que no consideran aptar para todo público. Ahora sigue YouTube, pues Google anunció nuevas restricciones que afectan los videos que muestra «videojuegos con violencia gráfica».

De acuerdo a un nuevo comunicado, Google va a tomar acciones contra videos que promocionen apuestas en línea incluso aunque no sean de dinero real, restringirá por edad contenido sobre casinos y —lo que más nos preocupa— reforzará sus políticas sobre contenido violento para restringir por edad videos que muestren «violencia realista contra personajes humanos en un videojuego».

De acuerdo a Google, estas restricciones a videos en YouTube se enfocarán en «escenas de tortura o violencia masiva contra ‘no combatientes'» y tendrán en consideración la duración de las escenas violentas, si las imágenes violentas se muestran en primer plano, si son el foco principal de la escena y si la violencia se dirige a un personaje que parece un ser humano real.

Aunque la intención parece positiva —nadie quiere que niños pequeños encuentren accidentalmente videos que les pueden resultar traumáticos— esa suele ser solo una excusa para justificar que las compañías que compran publicidad no quieren que sus productos se van con ciertas clases de contenidos. Además, los sistemas automatizados que detectan este contenido y restringen los videos tienden a cometer muchos errores. Son incontables los casos de creadores que ven sus videos restringidos y desmonetizados a pesar de cumplir con las reglas a cabalidad. Los creadores que juegan de acuerdo a las reglas y marcan sus canales como «para mayores de 18 años» han visto el alcance de sus videos reducirse a un mínimo, pues los algoritmos no los muestran ni siquiera a su público objetivo.

El comunicado de Google termina pidiendo a los creadores que censuren sus videos recortando o oscureciendo el material problemático antes del 17 de noviembre de 2025, que es cuando entrarán en vigencia las nuevas reglas. Los youtubers enfocados en temas de videojuegos han demostrado preocupación, pues incluso cuando muestran estos temas de manera académica o crítica suelen verse afectados.

Este es otro intento más por sanitizar el internet para que quede al gusto de las grandes compañías y políticos conservadores. ¿Cuándo terminará esta locura?